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Анонсировано дополнение War of the Chosen для стратегии XCOM 2

13.06.2017 14:11 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Студия Firaxis анонсировала на выставке E3 2017 большое дополнение для стратегии XCOM 2. Оно называется War of the Chosen и выйдет уже 29 августа 2017 года, сообщает InGame.

XCOM 2: War of the Chosen существенно расширяет игровые возможности. В противостояние вступают фракции Сопротивления, которые стремятся дать отпор инопланетным захватчикам. В ответ на это враг бросает в бой «Избранных» – противников, стремящихся вернуть командующего XCOM обратно к Старейшинам. Кроме того, дополнение вводит новые классы, врагов, задания и боевые условия.

В Сопротивлении сформировались три дополнительные фракции: Жнецы, Заступники и Храмовники. Все они обладают уникальными способностями и своей философией, зачастую противоречащей убеждениям других соратников. Каждая фракция направляет на подмогу своих опытных героев, а также открывает новые возможности на стратегическом уровне.

Избранные ведут охоту на Шефа, поэтому стараются брать в плен, допрашивать и уничтожать солдат XCOM. Они также способны вредить и на стратегическом уровне, внося хаос в действия XCOM.

Также дополнение позволит отправлять солдат, ученых и инженеров на секретные задания, которые в случае успеха принесут вам ресурсы и повысят репутацию среди фракций.

 
 
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Студия Firaxis анонсировала на выставке E3 2017 большое дополнение для стратегии XCOM 2. Оно называется War of the...

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