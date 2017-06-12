|
Анонсирована игра Beyond Good and Evil 2
13.06.2017 14:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Ubisoft анонсировала на выставке Е3 2017 приключенческую игру Beyond Good and Evil 2 от известного дизайнера Мишеля Анселя, сообщает
События Beyond Good and Evil 2 разворачиваются до рождения Джейд, героини первой части. Корпорации создают гибридов людей и животных, которые угрожают всем живым существам. Главным героям предстоит вступить в неравную схватку за жизнь и свободу человечества, а также ощутить всю мерзость корпоративных интриг.
Дата выхода и платформы пока не объявлены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ubisoft анонсировала на выставке Е3 2017 приключенческую игру Beyond Good and Evil 2 от известного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии