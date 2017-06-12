Анонсирована игра Beyond Good and Evil 2

Компания Ubisoft анонсировала на выставке Е3 2017 приключенческую игру Beyond Good and Evil 2 от известного дизайнера Мишеля Анселя, сообщает InGame .

События Beyond Good and Evil 2 разворачиваются до рождения Джейд, героини первой части. Корпорации создают гибридов людей и животных, которые угрожают всем живым существам. Главным героям предстоит вступить в неравную схватку за жизнь и свободу человечества, а также ощутить всю мерзость корпоративных интриг.

Дата выхода и платформы пока не объявлены.