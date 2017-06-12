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Uncharted: The Lost Legacy выйдет 23 августа

13.06.2017 14:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony показала на выставке E3 2017 трейлер игры Uncharted: The Lost Legacy, которая выйдет 23 августа, сообщает InGame.

Uncharted: The Lost Legacy является самостоятельной игрой, действие которой разворачивается после событий четвертой части. Сюжет сосредоточен на отношениях между Хлоей Фрейзер и Надин Росс, которые пытаются добыть легендарный древнеиндийский артефакт «Клык Ганеша» и не дать ему попасть в руки военного спекулянта.

Покупатели Uncharted 4 Digital Deluxe Edition или Explorer’s Pack получат игру бесплатно.

 
 
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Компания Sony показала на выставке E3 2017 трейлер игры Uncharted: The Lost Legacy, которая выйдет 23 августа, сообщает...

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