Uncharted: The Lost Legacy выйдет 23 августа

Компания Sony показала на выставке E3 2017 трейлер игры Uncharted: The Lost Legacy, которая выйдет 23 августа, сообщает InGame .

Uncharted: The Lost Legacy является самостоятельной игрой, действие которой разворачивается после событий четвертой части. Сюжет сосредоточен на отношениях между Хлоей Фрейзер и Надин Росс, которые пытаются добыть легендарный древнеиндийский артефакт «Клык Ганеша» и не дать ему попасть в руки военного спекулянта.

Покупатели Uncharted 4 Digital Deluxe Edition или Explorer’s Pack получат игру бесплатно.