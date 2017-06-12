Компания MMD рассказала о новых трендах на рынке мониторов

Что ожидает рынок мониторов в будущем? Какие возможности и тренды определяют его развитие? Стефан Зоммер (StefanSommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом компании MMD в Европе, рассказывает о ближайших перспективах.





Ж (журналист): Стефан, большая диагональ экрана и изогнутая форма – сегодня это две самые востребованные и обсуждаемые характеристики мониторов. Какие тренды, на ваш взгляд, появятся в ближайшее время и какие инновационные решения мы можем ожидать от Philips?

Стефан Зоммер: Сегодня монитор выступает в качестве платформы для потокового воспроизведения контента с различных устройств: персональных компьютеров, ноутбуков, смартфонов, игровых приставок. В результате на рынках B2B и B2C становятся все более востребованными дисплеи большого размера с высоким разрешением и реалистичной цветопередачей. Пару лет назад 27-дюймовые мониторы относились к категории очень больших. Сегодня их потеснили модели с диагональю 35 дюймов. Пользователю важен эффект полного погружения в происходящее – это возможно только за большим экраном. В случае с разрешением наблюдаем похожую ситуацию. В течение следующих нескольких лет формат 4K станет мэйнстримом, а профессиональные пользователи перейдут на еще более высокое разрешение: выход первых 8K мониторов не за горами.

Впечатляющие разработки ведутся в области цвета. Наряду с технологией QuantumDot, компания MMD активно продвигает и UltraWide Color, благодаря которой доступна широчайшая гамма оттенков. Я думаю, что в ближайшее время охват цветового пространства NTSC 85% сменит привычный показатель 72% и будет принят в качестве нового стандарта.

Технология High Dynamic Range (HDR) – это еще одна инновация, которую мы увидим в большинстве дисплеев. Эта технология делает изображения максимально «глубокими» – отличная новость для пользователей развлекательных приложений, программ для создания и обработки видео и графики. В этом году мы запускаем линейку мониторов для развлечений, в которую помимо прочих войдут модели с технологией HDR.

Ж: Каким вы видите будущее виртуальной реальности (VR)? Придут ли на смену мониторам VRустройства или же они будут существовать параллельно?

Стефан Зоммер: VR уже набирает обороты в таких профессиональных областях, как архитектура и дизайн, медицина и геофизика. Отсутствие хорошего контента сдерживает использование VR устройств домашними пользователями. Основная проблема – качество исполнения: артефакты при воспроизведении изображения становятся препятствием для более широкого распространения VR устройств. Как только технология будет доработана, станет доступной и появится больше качественного контента, VR устройства станут популярными не только в высокопрофессиональных областях, но и среди домашних пользователей.

Вместе с тем, не думаю, что устройства виртуальной реальности заменят обычные дисплеи. Скорее, они будут сосуществовать и использоваться для разных задач. Например, работать за монитором ПК гораздо удобнее, чем через VR.

Ж: Как, на ваш взгляд, изменится рынок дисплеев в ближайшие годы и какие возможности в связи с этим откроются для MMD?

Стефан Зоммер: Мы ожидаем, что рынок будет развиваться в нескольких направлениях. То, что сегодня мы наблюдаем в сегменте изогнутых мониторов, – это только начало! Мы считаем, что этот сегмент будет стремительно расширяться и станет одним из ключевых на рынке в течение следующих нескольких лет.

Мониторы, скорее всего, станут более специализированными, адаптированными для конкретной целевой группы: например, модели формата 21:9 с высоким разрешением – для специалистов в области финансов и банковского дела. Тем не менее в ближайшие несколько лет, одновременно с углублением специализации, высокотехнологичные опции, которыми сегодня оснащены только люксовые продукты, станут стандартом и обеспечат близкое к профессиональному качество воспроизведения для пользователей из B2C сектора.

По мере того, как растет популярность мобильной связи, MMD предлагает новые решения, которые обеспечивают высокое качество изображения при работе в мобильных приложениях B2B и B2C. Так, USB док-станция позволяет пользователям быстро и легко подключить к монитору любое мобильное устройство. Мы планируем расширять этот сегмент в дальнейшем.

Новые возможности подключения станут еще более актуальными для бизнес-сектора, где наблюдается интерес к решениям для эффективной работы в офисе. Среди самых популярных – дисплей Philips с сенсорным датчиком (Power Sensor), который автоматически выключает монитор, когда пользователь отдаляется от рабочего стола. В условиях серьезной угрозы хакерских атак на первый план выходит забота о конфиденциальности и безопасности данных. Оценив потенциальный риск взлома через веб-камеры, MMD стал первым производителем, который предложил монитор с выдвигающейся веб-камерой. Благодаря постоянной работе наших центров разработки над инновационными решениями мы готовы к любым изменениям на рынке.