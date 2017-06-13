ASRock H270 Pro4 – основа для рабочей станции на базе платформы Intel Kaby Lake

Основные отличия чипсета H270 от старшего Z270 заключаются в функционале, отсутствие которого могут заметить лишь те пользователи, на запросы которых и ориентирован флагман. Ограничения, надо признать, более искусственные, нежели реальные. Так, H170 не поддерживает разгон процессора, а также тандемы из видеокарт. То есть, ограничивает возможности процессора, с самим чипсетом, по сути, никак не связанные. Ведь и опция изменения множителя частоты функционирования CPU и деление линий PCIe Gen3, предоставляемых его контроллером, зависят только от возможностей самого процессора. На уровне же возможностей самого чипсета от Z270, H270 отличается лишь количеством поддерживаемых портов USB 3.0, которых у него восемь, вместо десяти, линий PCIe Gen3, ориентированных на подключение высокоскоростной периферии, которых у него 20, вместо 24 и, как следствие, поддержкой двух, вместо трех накопителей с данным интерфейсом.

Согласитесь, подавляющее, если не абсолютное большинство пользователей, не относящихся к составляющим исключение энтузиастам, такие отличия заметит вряд ли. В остальном же функционал H270 и Z270 идентичен. Так что на базе плат, основанных на чипсете Intel H270 вполне можно строить высокопроизводительные игровые и рабочие системы практически любой сложности, но без возможности разгона процессора и использования тандемов из видеокарт.

Всего в модельном ряду ASRock представлено пять моделей на основе Intel H270, отличающихся функционалом, форм-фактором и целевым потребителем. Как нетрудно догадаться из названия, рассматриваемая плата ASRock H270 Pro4 больше ориентирована на построение эффективных рабочих станций, нежели тех же игровых систем, но вполне подойдет и для игровой машины с одной видеокартой.





Хотя даже здесь разработчики не удержались от искушения установить второй, скорее бутафорский, нежели реальный слот для видеокарт. Ведь если первый располагает 16 линиями контроллера PCIe Gen3, размещаемого в процессорах Intel, деление которых на группы, как было сказано выше, с H270 не допускается, то второй подключен к контроллеру PCIe Gen3 в самом чипсете, которым для этого выделено всего 4 линии. Так что для установки видеокарт, да еще и работающих в тандеме, что увеличивает поток данных, проходящих через разъем, он подходит вряд ли. Куда логичнее будет его использовать для какого-нибудь SSD-накопителя соответствующего форм-фактора.