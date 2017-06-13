Сервис Google случайно увековечил любопытного пса

Пользователь Imgur под ником MinimalResults опубликовал несколько кадров, сделанных системой Google Street View в Южной Корее. На снимки попал пес, который увязался за автоматической камерой. Об этом рассказывает TJournal .



Изображение: Google Street View / imgur.com

В комментариях многие пользователи захотели найти снимки на карте или попытаться встретить уличную собаку, похожую на золотистого ретривера, в реальной жизни. Один из них нашел точные координаты и выяснил, что животное живет в уезде Уллын на южнокорейском острове Уллындо.

Неизвестно, какое транспортное средство использовалось при создании снимков. Чаще всего камеру Google Street View устанавливают на технику, например автомобиль или велосипед, но также фото пса мог сделать один из фотографов.



Изображение: Google Street View / imgur.com



Изображение: Google Street View / imgur.com



Изображение: Google Street View / imgur.com



Изображение: Google Street View / imgur.com