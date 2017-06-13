Motorola возвращается: 27 июня ждем анонс Moto Z2 и Moto Z2 Force

Компания Lenovo разослала приглашения на мероприятие, которое пройдет 27 июня. Скорее всего, на нем будут анонсированы новые флагманы Moto Z2 и Moto Z2 Force.





Девушка на постере держит смартфон, очень напоминающий прошлогодний Moto Z или смартфон Moto Z2, который мы уже видели благодаря нескольким «утечкам». Именно поэтому практически наверняка можно предположить анонс этого гаджета и его операторской версии для американского рынка — Moto Z2 Force.

Ожидается, что это будут топовые устройства с продвинутыми фотомодулями, мощными процессорами Snapdragon 835 и 4/6 ГБ оперативной памяти.

Еще один анонс Lenovo запланирован на 30 июня. Тогда, вероятно, будут анонсированы «середняки» Moto X4 с 5,5-дюймовыми Full HD экранами, процессорами Snapdragon 660, защитой IP68 и аккумуляторами 3800 мАч.



Так будет выглядеть Moto Z2