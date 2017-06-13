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Ученые считают, что нашли чудо природы, затерянное 130 лет назад

14.06.2017 12:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Исследователи из Новой Зеландии утверждают, что установили местоположение «восьмого чуда природы» — Розовых и Белых террас озера Ротомахана. Ранее считалось, что их бесследно погребло извержение вулкана 131 год назад. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of the Royal Society of New Zealand, кратко о поиске рассказывает The Guardian.

Ученые считают, что нашли чудо природы, затерянное 130 лет назад
Так террасы выглядели до извержения вулкана. Изображение: Charles Blomfield / theguardian.com

Розовые и Белые террасы были единственным примером травертиновых террас в Новой Зеландии. Их сформировали горячие геотермальные воды с высоким содержанием гейзерита. Террасы привлекали множество туристов из Великобритании, хотя путь до Новой Зеландии занимал несколько месяцев на парусном судне. Некоторые современники называли это место «Восьмым чудом света».

10 июня 1886 года произошло извержение вулкана Таравера, которое погребло под собой несколько деревень. Вулкан извергал горячую грязь, раскаленные валуны и черный пепел через разлом горы, который достиг 17 километров, пересек озеро и дошел до долины Уаимангу. Террас больше не было, на их месте образовался кратер более 100 метров глубиной, который со временем заполнился водой, сформировав новое озеро Ротомахана.

Сейчас исследователи Рекс Банн и Саша Нольден заявили, что террасы, вероятно, не были разрушены. Ученые утверждают, что определили место, где лежат террасы. По их мнению, террасы сохранились под слоями грязи и золы на глубине 10−15 метров.

Чтобы установить местоположение террас, исследователям пришлось поднять записи XIX века. Тогда местные власти никак не документировали местонахождение достопримечательности — это значительно усложнило поиск. Полезны оказались полевые дневники немецко-австрийского геолога Фердинанда фон Хохстеттера, который отдыхал в тех местах и был внимательным картографом.

Банн считает, что террасы могут находиться в приемлемом состоянии, а после раскопок их получится восстановить. Он опубликовал три точки, в которых есть смысл провести геологические исследования.

Террасы находят не в первый раз. В 2011 году новозеландские исследователи изучили дно озера и заявили об обнаружении остатков розовых террас. Год назад они сообщили, что пришли к «неизбежному выводу», что большая часть террас была разрушена. Банн считает, что эти выводы основаны на неточной картографической информации и поиск следует продолжать.

 
 
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Исследователи из Новой Зеландии утверждают, что установили местоположение «восьмого чуда природы» — Розовых и Белых террас озера Ротомахана. Ранее считалось,...

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