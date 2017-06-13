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ЖК-телевизор Samsung LE37R81
14.06.2017 11:40 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения
Изящество линий
ЖК-телевизор Samsung LE37R81 B принадлежит к новой фирменной серии R8 Art. Он выполнен в традиционной для всех последних моделей компании цветовой гамме - черный лак. Изящные плавные линии корпуса в сочетании с овальной настольной подставкой и вправду выглядят роскошно. Samsung LE37R81 B просто притягивает к себе взор своим великолепным дизайном. Отдельно стоит отметить конструкцию индикатора Power. Он имеет спокойное голубое свечение и совершенно не отвлекает внимания от экранного действа. Но не только особенностями дизайна интересен новый телевизор Samsung. Для оперативного управления режимами работы дисплея разработчики применили сенсорную панель вместо традиционных клавиш.
В качестве устройства отображения используется современная высокоскоростная (время отклика - менее 8 мс) матрица, изготовленная по технологии S-PVA. Обработкой видеосигнала заведует 10-битовый процессор, что гарантирует широкий динамический диапазон панели и отличное воспроизведение на ее экране сложных тональных переходов.
Для расширения зоны цветового охвата при передаче насыщенных оттенков зеленого и синего в аппарате используется технология Wide Color Enhancer. Все дело в том, что в ярких участках видеоряда экран светится сильнее, из-за чего немного снижается цветовая насыщенность в сине-зеленой спектральной области. И именно эта особенность работы дисплеев весьма усложняла получение сочных оттенков, например, неба или зеленой травы. Но благодаря использованию технологии Wide Color Enhancer, которая использует функции Color Brilliance Enhancer и 3D Color Gamut, теперь можно в полной мере ощутить красоту голубого летнего неба и свежесть весенней зелени.
Корректная и качественная проработка быстрого движения объектов в динамичных эпизодах возложена на технологию Movie Plus. Она опирается на новый алгоритм обработки перемещающихся элементов видеоряда, основанный на анализе предыдущих и последующих кадров. Благодаря использованию Movie Plus стало возможным обеспечить плавность всех движений в эпизодах, наполненных активными событиями, а также не допустить возникновения на экране таких огрехов, как эффект дрожания, ложные контуры и смазывание картинки.
Еще одной интересной новинкой серии R8 Art является встроенная в телевизор <a href="http://www.campingmanitoulin.com/">система управления всем домашним кинотеатром</a> Anynet+. Она позволяет легко командовать всем комплексом домашнего кинотеатра, прибегая к минимальному числу нажатий на кнопки и используя для этого только один пульт ДУ. Система целиком соответствует спецификации Consumer Electronic Control (CEC) и обеспечивает полное управление всеми функциями ау-диовидеоаппаратуры, оснащенной интерфейсом HDMI-CEC.
Как и положено современному устройству, Samsung LE37R81 B готов к отображению сигнала телевидения высокой четкости (HD ready). В его арсенале присутствуют все необходимые терминалы, включая два порта HDMI.
Пульт дистанционного управления также имеет традиционный для последних моделей компании дизайн. Удобно расположенные клавиши с привычным зонированием делают работу с пультом очень комфортной.
Красота в гармонии
Качество работы новинки мы проверяли при подключении через терминал HDMI. Статичные тесты "белее белого" и "чернее черного" дисплей прошел на заводском пресете "кино" после небольшой подстройки. Тестовая гребенка четкости была полностью показана после регулировки. Цветовая таблица выглядела предельно корректно, с четким разделением секторов. Палитра красок у аппарата традиционно яркая и насыщенная, может быть даже чрезмерно, но это поправимо. Шкалу серого тона Samsung LE37R81 B вывел очень уверенно и в полном объеме, причем совершенно отсутствовали шумы и иные артефакты.
Тестирование на киноматериале мы начали с DVD в системе NTSC - "Чужой против Хищника" (R1). Изображение на экране заслуживало всяческой похвалы. Телевизору легко дался и начальный фрагмент в горах, и с таким же непревзойденным качеством картинки мы "погрузились" в пещеру, расположенную в пустыне, хорошо проработанные по объему эпизоды фильма смотрелись весьма натурально. Видеоряд был свободен от помех и прочих недостатков, и даже снятые в сложной цветовой гамме сцены внутри пирамиды модель представила в предельно детализированном виде и с очень хорошей пространственной проработкой. Отдельной похвалы заслуживала отменная глубина черного цвета на экране, который даже в темном помещении практически сливался с корпусом дисплея - для жидких кристаллов это отличный результат. Скейлер-процессор филигранно точно, без помех и шумовых аберраций отображал все нюансы кадра во всем диапазоне рабочих разрешений телевизора. С динамичными сценами LE37R81 B справлялся довольно легко - на его экране мы видели очень четкую картинку, свободную от каких-либо следов цифровой обработки видеосигнала.
Несколько хуже обстояли дела с возможностями звукового тракта - ему явно не хватало низкочастотной составляющей, и это сильно ощущалось при просмотре экшен-эпизодов. Но не будем забывать, что любой домашний кинотеатр предполагает присутствие отдельной полноценной системы 5.1.
Затем мы приступили к исследованию того, как LE37R81 B воспроизводит кино, записанное на DVD в системе PAL ("Люди в черном -2"). Новинка от Samsung и здесь проявила себя великолепно. Фильм буквально играл красками, на экране возникли сочные цвета, а самое главное - предельно четкая, чистая и на редкость детальная картинка. Аппарат уверенно отслеживал динамичные эпизоды блокбастера, сохраняя при этом высокое качество изображения. И, как и при работе с NTSC-контентом, встроенный интерполятор очень корректно работал во всем диапазоне разрешений видеосигнала.
Проверка дисплея при коммутации через компонентный терминал также показала отличный результат. Нам оставалось только наслаждаться безупречным изображением, причем встроенный шумоподавитель в это время "отдыхал", находясь в выключенном состоянии. А в заключение, Мнения экспертов:
<b>Ярослав Годына</b>
В первую очередь хочется отметить современный дизайн телевизора. Ведь именно внешний вид во многих случаях влияет на решение о приобретении продукта. И здесь, безусловно, крайне выигрышно смотрится обтекаемый, с плавными линиями корпус на изящной настольной подставке. Что касается изображения, то нужно сказать об очень хорошем черном цвете и отличной цветопередаче матрицы. И еще, конечно же, весьма радует тот факт, что фильмы, записанные в различных системах цветности, Samsung LE37R81 B показывает на своем экране с одинаково высоким качеством. Ведь именно ориентация моделей на работу с одной системой цветности (как правило, PAL) нередко снижала итоговую оценку за тест.
<b>Андрей Дементьев</b>
Конечно, безупречный дизайн аппарата вполне заслуживает самых лестных отзывов и наверняка способен стать предметом гордости владельца. Светодиодный сетевой индикатор со струящимся голубым свечением и плавные изгибы корпуса тоже создают особую психологическую атмосферу. Все это настраивает на комфортный и приятный просмотр фильма. Великолепное качество работы самой панели несомненно соответствует высшей оценке. Конечно, немного подкачал звуковой тракт, но для озвучивания эфирных телепрограмм его вполне хватит, а домашний кинотеатр все равно предполагает использование более серьезной акустики.
Cамо собой, мы оценили обращение телевизора с HD-материалом. Технические возможности панели полностью раскрылись именно в этом режиме. Правдивость всего происходящего на экране практически не вызывала сомнений, и казалось, что события фильма "Обитель зла. Апокалипсис" разворачиваются прямо у нас в зале. В общем, полный уход в виртуальную реальность.
Совет: индивидуальная подстройка
Наши статичные тестовые таблицы панель корректно отобразила в режиме "кино", но при этом нам пришлось переместить движок регулировки четкости на максимум и увеличить уровень яркости на 7 единиц от 45, установленных на заводе. Активировать встроенный шу-моподавитель нам не понадобилось - картинка на экране была св
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Изящество линийЖК-телевизор Samsung LE37R81 B принадлежит к новой фирменной серии R8 Art. Он выполнен в традиционной для всех последних моделей компании цветовой гамме -...
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