Комплект парогенераторов отгрузили в РФ для Белорусской АЭС

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Российская компания "АЭМ-технологии", входящая в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш, отгрузила для энергоблока №2 Белорусской АЭС комплект парогенераторов, сообщили Sputnik в компании.



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"До специализированного причала завода на Цимлянском водохранилище комплект теплообменного оборудования, состоящий из четырех парогенераторов в сборе, доставили на автомобильном транспорте", – сказали на АО.

По требованиям по безопасности перевозили парогенераторы по Волгодонску в темное время суток: для их доставки на спецпричал понадобилось четыре ночи.

Оборудование для БелАЭС по воде дойдет до Новгорода, там парогенераторы перегрузят на железнодорожный транспортер и отправят в Беларусь.

По информации компании, парогенератор для АЭС относится к изделиям первого класса безопасности, его диаметр составляет более четырех метров, длина – порядка 15, вес оборудования – 340 тонн.

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году.