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Комплект парогенераторов отгрузили в РФ для Белорусской АЭС

14.06.2017 15:40 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 июн – Sputnik. Российская компания "АЭМ-технологии", входящая в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш, отгрузила для энергоблока №2 Белорусской АЭС комплект парогенераторов, сообщили Sputnik в компании.

Комплект парогенераторов отгрузили в РФ для Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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"До специализированного причала завода на Цимлянском водохранилище комплект теплообменного оборудования, состоящий из четырех парогенераторов в сборе, доставили на автомобильном транспорте", – сказали на АО. 

По требованиям по безопасности перевозили парогенераторы по Волгодонску в темное время суток: для их доставки на спецпричал понадобилось четыре ночи. 

Оборудование для БелАЭС по воде дойдет до Новгорода, там парогенераторы перегрузят на железнодорожный транспортер и отправят в Беларусь. 

По информации компании, парогенератор для АЭС относится к изделиям первого класса безопасности, его диаметр составляет более четырех метров, длина – порядка 15, вес оборудования – 340 тонн. 

Строительство Белорусской АЭС проходит недалеко от города Островец в Гродненской области. Станция будет состоять из двух энергоблоков проекта, созданного в РФ, ВВЭР-1200, общая мощность которых составляет до 2400 мегаватт. Для АЭС был выбран проект АЭС-2006 — типовой проект станции нового поколения "3 плюс" с улучшенными показателями. По планам, первый энергоблок будет введен в эксплуатацию через два года, второй заработает в 2020 году. 

 
Теги: Минск
 
 
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Парогенератор для АЭС относится к изделиям первого класса безопасности, его диаметр составляет более четырех метров, длина – порядка 15, вес оборудования – 340 тонн.

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