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Apple подтвердила, что работает над софтом для беспилотных автомобилей

14.06.2017 12:03 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Несколько лет назад стало известно о том, что Apple занимается разработкой собственного беспилотного автомобиля. Изначально компания хотела сделать автомобиль с нуля, но столкнулась с большими сложностями. В связи с чем было принято решение о переключении на программное обеспечение для беспилотных автомобилей.

Теперь же информацию об этом косвенно подтвердил глава Apple Тим Кук. В интервью Bloomberg он заявил, что компания работает над автономными системами, связанными с искусственным интеллектом. Однако никакой конкретики дано не было.

Apple подтвердила, что работает над софтом для беспилотных автомобилей

Беспилотные автомобили уже можно встретить на дорогах общественно транспорта в регионах, где разрешено их тестирование. Год назад было зафиксировано первое ДТП со смертельным исходом. Во время движения водитель Tesla Model S с включенной системой автопилота смотрел «Гарри Поттера», когда на полосу перпендикулярно направлению движения выехал седельный тягач с полуприцепом.

 
 
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