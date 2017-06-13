Apple подтвердила, что работает над софтом для беспилотных автомобилей

Несколько лет назад стало известно о том, что Apple занимается разработкой собственного беспилотного автомобиля. Изначально компания хотела сделать автомобиль с нуля, но столкнулась с большими сложностями. В связи с чем было принято решение о переключении на программное обеспечение для беспилотных автомобилей.

Теперь же информацию об этом косвенно подтвердил глава Apple Тим Кук. В интервью Bloomberg он заявил, что компания работает над автономными системами, связанными с искусственным интеллектом. Однако никакой конкретики дано не было.





Беспилотные автомобили уже можно встретить на дорогах общественно транспорта в регионах, где разрешено их тестирование. Год назад было зафиксировано первое ДТП со смертельным исходом. Во время движения водитель Tesla Model S с включенной системой автопилота смотрел «Гарри Поттера», когда на полосу перпендикулярно направлению движения выехал седельный тягач с полуприцепом.