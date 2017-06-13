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Дизайнер показал, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 8
14.06.2017 16:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Уже совсем скоро — в августе или начале сентября — компания Samsung покажет свой главный смартфон второй половины 2017 года — Galaxy Note 8, на который корейский производитель возлагает большие надежды после фиаско прошлогоднего стилусного флагмана.
В Сети неоднократно появлялась информация о том, как будет выглядеть новый смартфон Samsung. Гаджет будет очень похож на флагманские Galaxy S8 и S8+, но при этом у него будут еще чуть уменьшены рамки вокруг дисплея и традиционно добавится стилус.
«Инсайдеры», по сути, расходятся лишь в одной важной детали. По одним данным, сканер отпечатков пальцев будет размещен под основной камерой, по другим — встроен в дисплей.
Дизайнер Вениамин Гескин на базе существующих «утечек»
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Уже совсем скоро — в августе или начале сентября — компания Samsung покажет свой главный смартфон второй половины 2017 года — Galaxy Note 8, на который корейский...
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