Дизайнер показал, как будет выглядеть Samsung Galaxy Note 8

Уже совсем скоро — в августе или начале сентября — компания Samsung покажет свой главный смартфон второй половины 2017 года — Galaxy Note 8, на который корейский производитель возлагает большие надежды после фиаско прошлогоднего стилусного флагмана.

В Сети неоднократно появлялась информация о том, как будет выглядеть новый смартфон Samsung. Гаджет будет очень похож на флагманские Galaxy S8 и S8+, но при этом у него будут еще чуть уменьшены рамки вокруг дисплея и традиционно добавится стилус.

«Инсайдеры», по сути, расходятся лишь в одной важной детали. По одним данным, сканер отпечатков пальцев будет размещен под основной камерой, по другим — встроен в дисплей.

Дизайнер Вениамин Гескин на базе существующих «утечек» создал рендеры Galaxy Note 8 в двух версиях — со сканером под камерой и без него. Почти наверняка новое устройство будет выглядеть именно так:



























