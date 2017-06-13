Защищенный смартфон Galaxy S8 Active получит процессор Snapdragon 835

Защищенный смартфон Samsung Galaxy S8 Active получит процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. Об этом свидетельствуют результаты тестирования устройства в бенчмарке Geekbench.

Новинка должна соответствовать требованиям военного стандарта MIL-STD-810G, который гарантирует работу устройства в экстремальных ситуациях и высокую ударостойкость. Аппарат вызывает особый интерес на фоне оригинального Galaxy S8, который оснащен довольно хрупкими экраном. Владельцы нового флагмана Samsung жалуются, что он бьется даже при малейших ударах.





Также гаджет, наверняка, порадует аккумуляторной батареей повышенной емкости, тогда как в остальном он будет идентичен оригинальной модели.

Анонс Galaxy S8 Active ожидается до конца текущего месяца. Изначально смартфон можно будет купить только у американского оператора AT&T.