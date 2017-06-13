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Смартфону Huawei Enjoy 7 приписывают 5-дюймовый экран и процессор Snapdragon 425

14.06.2017 12:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Huawei готовит к выпуску бюджетный смартфон Enjoy 7, характеристики и изображение которого уже утекли в Сеть.

Новинке приписывают 5-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 с графикой Adreno 308. Объем оперативной памяти составит 2/3 ГБ, встроенной флэш-памяти – 16/32 ГБ. Также новинка порадует 13-мегапиксельной тыльной камерой и 5-мегапиксельной дополнительной. Сканер отпечатков пальцев разместится на тыльной стороне, а питание обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 3020 мАч. В качестве операционной системы выступит Android 7.0 Nougat.

Смартфону Huawei Enjoy 7 приписывают 5-дюймовый экран и процессор Snapdragon 425

Стоимость смартфона Huawei Enjoy 7 с 2 ГБ оперативной памяти составит $160, а за версию с 3 ГБ ОЗУ придется отдать $190.

 
 
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Компания Huawei готовит к выпуску бюджетный смартфон Enjoy 7, характеристики и изображение которого уже...

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