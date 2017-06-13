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Анонсирован трехмерный платформер Super Mario Odyssey

14.06.2017 12:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Nintendo анонсировала новый красочный платформер Super Mario Odyssey для приставки Nintendo Switch. В нем игроки будут исследовать необъятные трехмерные царства и собирать луны, которые приводят в движение корабль Марио «Одиссея», сообщает InGame.

Все царства наполнены сюрпризами и секретами. Марио сможет носить разнообразные костюмы и по-разному взаимодействовать с окружением. Например, он сможет управлять различными видами транспорта или исследовать определенные районы в образе пиксельного Марио.

Новый напарник Марио, Кеппи, наделит его такими необычными способностями, как бросок шляпы, прыжок со шляпы и зашляпливание. Также в игре появятся новые места, например, оживленный мегаполис Нью-Донк с многочисленными небоскребами.

Релиз Super Mario Odyssey состоится 27 октября.

 
 
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Компания Nintendo анонсировала новый красочный платформер Super Mario Odyssey для приставки Nintendo Switch. В нем...

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