Анонсирован экономический симулятор Tropico 6

Компания Kalypso Media официально анонсировала экономический симулятор Tropico 6, в котором игрокам в качестве диктатора предстоит привести банановый остров к процветанию и позаботиться о своей жизни, откладывая деньги на счет в швейцарском банке, сообщает InGame .

В новой части можно будет управлять несколькими островами сразу, отправлять агентов за границу на охоту за чудесами света, строить моты и тоннели, перевозить граждан и туристов на такси, автобусах и канатных дорогах. Также разработчики полностью переработали систему исследований. Теперь в центре внимания находится политическая сторона нелегкой диктаторской жизни.

Релиз Tropico 6 состоится в 2018 году.