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Анонсирован экономический симулятор Tropico 6

14.06.2017 12:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Kalypso Media официально анонсировала экономический симулятор Tropico 6, в котором игрокам в качестве диктатора предстоит привести банановый остров к процветанию и позаботиться о своей жизни, откладывая деньги на счет в швейцарском банке, сообщает InGame.

В новой части можно будет управлять несколькими островами сразу, отправлять агентов за границу на охоту за чудесами света, строить моты и тоннели, перевозить граждан и туристов на такси, автобусах и канатных дорогах. Также разработчики полностью переработали систему исследований. Теперь в центре внимания находится политическая сторона нелегкой диктаторской жизни.

Релиз Tropico 6 состоится в 2018 году.

 
 
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Компания Kalypso Media официально анонсировала экономический симулятор Tropico 6, в котором игрокам в качестве...

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