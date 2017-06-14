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В соцсети "ВКонтакте" появилось приложение ко Дню донора
14.06.2017 21:00 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн — Sputnik. В социальной сети "ВКонтакте" появилось приложение "День донора", посвященное одноименному празднику, который отмечается 14 июня, передает Sputnik.
"Каждый третий человек хотя бы раз в жизни нуждался в переливании крови. И если большую часть года ситуация с донорами относительно стабильна, то зимой и во время летних отпусков наступает затишье. Между тем, кровь всех групп требуется постоянно. Всемирный день донора — хороший повод напомнить об этом", — говорится в преамбуле.
© Sputnik/
Страница приложения "День донора" в социальной сети "ВКонтакте"
Пользователю предлагается заполнить анкету, уточнив свою группу крови, резус-фактор, возраст и желание сдавать кровь. По этим данным подбираются друзья с такой же группой крови.
Приложение разработано при участии первой социальной сети доноров крови в России DonorSearch.
© Sputnik/
По данным, указанным в анкете приложения, подбираются друзья с такой же группой крови
Проект объединяет все категории участников донорского движения (граждане, центры крови, НКО, бизнес) в полноценную социальную сеть и дает им широкие возможности для взаимодействия, а также мотивирует людей к первой кровосдаче и приобщает их к регулярному донорству.
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Пользователю предлагают заполнить анкету, чтобы узнать, кто из его друзей для него лучший донор.
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