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Новая рубрика "Техногид": всё, что нужно знать о гаджетах

15.06.2017 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Обращаем ваше внимание: на титульной странице портала появился новый слой — «Техногид». По сути, это расширение популярного раздела 42, где можно будет найти все новости о гаджетах, бытовой технике, обзоры смартфонов и других устройств.

Новая рубрика "Техногид": всё, что нужно знать о гаджетах

Новая рубрика будет тесно интегрирована с каталогом KUPI.TUT.BY, таким образом, вы сможете не только прочитать о девайсах, но и узнать, сколько они стоят в Беларуси.

Вместе с тем, как и ранее, рубрика остается неотъемлемой частью 42.TUT.BY. Мы продолжим рассказывать вам о самых интересных устройствах — мобильных гаджетах, телевизорах, бытовой и другой технике, делать обзоры и сравнения устройств, но уже в гораздо большем объеме, чем раньше.

 
 
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Обращаем ваше внимание: на титульной странице портала появился новый слой — «Техногид». По сути, это расширение популярного раздела 42, где можно будет найти все...

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