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Новая рубрика "Техногид": всё, что нужно знать о гаджетах
15.06.2017 08:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Обращаем ваше внимание: на титульной странице портала появился новый слой — «Техногид». По сути, это расширение популярного раздела 42, где можно будет найти все новости о гаджетах, бытовой технике, обзоры смартфонов и других устройств.
Новая рубрика будет тесно интегрирована с каталогом
Вместе с тем, как и ранее, рубрика остается неотъемлемой частью
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращаем ваше внимание: на титульной странице портала появился новый слой — «Техногид». По сути, это расширение популярного раздела 42, где можно будет найти все...
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