Обращаем ваше внимание: на титульной странице портала появился новый слой — «Техногид». По сути, это расширение популярного раздела 42, где можно будет найти все новости о гаджетах, бытовой технике, обзоры смартфонов и других устройств.





Новая рубрика будет тесно интегрирована с каталогом KUPI.TUT.BY , таким образом, вы сможете не только прочитать о девайсах, но и узнать, сколько они стоят в Беларуси.

Вместе с тем, как и ранее, рубрика остается неотъемлемой частью 42.TUT.BY . Мы продолжим рассказывать вам о самых интересных устройствах — мобильных гаджетах, телевизорах, бытовой и другой технике, делать обзоры и сравнения устройств, но уже в гораздо большем объеме, чем раньше.