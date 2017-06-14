Евросоюз полностью отменил роуминг

С 15 июня внутри Евросоюза полностью отменена плата за роуминг. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора». Об этом сообщает Еврокомиссия на своем сайте.



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Дополнительные сборы перестанут действовать для всех типов связи — интернет-трафика, звонков и SMS-сообщений. Пользоваться связью оператора из другой страны можно будет в пределах политики добросовестного использования.

Для самых активных путешественников, которые проводят за границей больше четырех месяцев, операторы будут запрашивать дополнительную информацию о перемещениях и могут назначать дополнительные доплаты.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение «одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС». На отказ от сборов ушло десять лет работы разных ведомств. После принятия решения у мобильных операторов было два года на то, чтобы подготовиться к концу роуминговых сборов.

Кстати, Евразийская экономическая комиссия тоже начала работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. В 2015 году стороны составили план постепенного снижения максимальных цен на звонки за границей. Для 2016 максимум установлен на 0,68 евро, в 2017-м — 0,3 евро за минуту.