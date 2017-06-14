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Евросоюз полностью отменил роуминг
15.06.2017 10:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
С 15 июня внутри Евросоюза полностью отменена плата за роуминг. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора». Об этом
Дополнительные сборы перестанут действовать для всех типов связи — интернет-трафика, звонков и SMS-сообщений. Пользоваться связью оператора из другой страны можно будет в пределах политики добросовестного использования.
Для самых активных путешественников, которые проводят за границей больше четырех месяцев, операторы будут запрашивать дополнительную информацию о перемещениях и могут назначать дополнительные доплаты.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал это решение «одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС». На отказ от сборов ушло десять лет работы разных ведомств. После принятия решения у мобильных операторов было два года на то, чтобы подготовиться к концу роуминговых сборов.
Кстати, Евразийская экономическая комиссия тоже начала работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. В 2015 году стороны
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С 15 июня внутри Евросоюза полностью отменена плата за роуминг. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего...
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