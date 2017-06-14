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Специалисты полностью разобрали новый 10,5-дюймовый iPad

15.06.2017 11:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В ряде стран уже стартовали продажи новых 10,5-дюймовых Apple iPad Pro, а специалисты iFixit традиционно разобрали гаджет и проверили его на ремонтопригодность.

Специалисты полностью разобрали новый 10,5-дюймовый iPad

Специалисты полностью разобрали новый 10,5-дюймовый iPad

Новый планшет Apple оснащен мощным процессором А10Х и новым 120-герцовым дисплеем, сделавшим прокрутку максимально гладкой. Вскрытие дополнительно показало, что внутри у устройств 4 ГБ оперативной памяти.

Специалисты отметили, новый планшет достаточно сложно ремонтировать, если дело касается даже таких базовых операций, как замена дисплея или батареи — из-за большого количества клея и совмещенной с защитным стеклом ЖК-панели.

Смотрите, как проходила разборка устройства:

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В ряде стран уже стартовали продажи новых 10,5-дюймовых Apple iPad Pro, а специалисты iFixit традиционно разобрали гаджет и проверили его на ремонтопригодность.

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