Ученые нашли преимущество левшей перед правшами

Новое исследование показало, что левши лучше правшей справляются со сложными математическими задачами. Научная работа об этом опубликована в журнале Frontiers , кратко об исследовании рассказывает издание The Conversation .



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Ученые давно пытаются установить, чем именно левши отличаются от правшей. Ранее исследования показывали, что левшей больше среди одаренных детей и музыкантов, художников и шахматистов. Другие исследования показывали, что «леворукость» не дает никаких интеллектуальных преимуществ, а напротив, свидетельствует о некоторых недостатках.

В новом исследовании ученые из Великобритании, Италии и Нидерландов провели серию экспериментов с участием 2300 учеников шести итальянских школ в возрасте от 5 до 17 лет. Их опросили по знаменитому Эдинбургскому опроснику, определив степень предпочтения правой или левой руки. После для них провели тесты на арифметические способности.

Выяснилось, что левши лучше других справились со сложными задачами, например на привязку математических функций к заданному набору данных. Особенно хорошо эти задания удались у подростков-левшей мужского пола. В менее сложных заданиях «право-» или «леворукость» никак не повлияли на результаты.

Также исследователи заметили, что «крайне праворукие» дети (те, которые предпочитали правую руку абсолютно всегда) хуже справились со всеми заданиями, чем «умеренно праворукие» и левши.

«Тем не менее, предпочтение правой или левой руки — это просто косвенное выражение функции мозга, — пишут авторы работы. — Например, только треть людей с более развитым правым полушарием мозга являются левшами. Поэтому много праворуких людей могут иметь такую же структуру мозга, как у левшей».