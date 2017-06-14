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Модель с оружием: ветеран армии США стала звездой Instagram
15.06.2017 14:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Поклонник стрелкового оружия и бывшая военнослужащая армии США Лорен Янг завела
Янг служила в Афганистане с 2010 по 2012 год в подразделении военной полиции. На своей страничке в Instagram, быстро ставшей популярной, девушка не просто выкладывает фото и видео, где позирует со штурмовыми винтовками, но и демонстрирует профессиональные навыки обращения с оружием.
О Лорен Янг написали такие популярные журналы, как Maxim и FNM. В одном из интервью девушка
Лорен поделилась, что ее большая мечта – купить штурмовую винтовку SCAR 17 с подствольным гранатометом. Такие винтовки поступают на вооружение элитного подразделения рейнджеров США.
На вопрос, каким должен быть ее парень, Лорен ответила, что таким, которому можно доверять, с отличным чувством юмора, и в котором есть амбиции и драйв.
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Поклонник стрелкового оружия и бывшая военнослужащая армии США Лорен Янг завела аккаунт в Instagram, где выкладывает снимки с различными винтовками и пистолетами.
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