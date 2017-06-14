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В Европе отменили роуминг

15.06.2017 11:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В странах Евросоюза вступил в действие закон об отмене международного роуминга. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, могут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе, сообщает РБК.

Максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, с 15 июня не превысит 0,032 евро за минуту разговора и 0,01 евро за SMS.

В Европе отменили роуминг

Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с 7,7 евро за 1 ГБ в этом году до 2,5 евро за 1 ГБ в 2022 году.

Напомним, что в странах Евразийского экономического союза также обсуждают отмену роуминга, но процесс идет очень медленно.

 
 
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В странах Евросоюза вступил в действие закон об отмене международного роуминга. Отныне граждане,...

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