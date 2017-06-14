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Backup and Sync придет на смену Google Drive и Google Photos

15.06.2017 11:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google анонсировала приложение Backup and Sync, которое позволяет архивировать и синхронизировать содержимое компьютера.

Новое приложение придет на смену настольным версиям Google Drive и Google Photos. При этом оно будет обладать аналогичными функциями.

Приложение Backup and Sync выйдет 28 июня для Windows и Mac. По умолчанию оно предложит 15 ГБ бесплатного дискового пространства. Дополнительное место будет доступно за абонентскую плату.

Backup and Sync придет на смену Google Drive и Google Photos

Google Drive является одним из самых популярных облачных сервисов. Он поддерживает совместную работу с документами и позволяет редактировать их с помощью собственных офисных программ интернет-гиганта.

 
 
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Компания Google анонсировала приложение Backup and Sync, которое позволяет архивировать и синхронизировать...

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