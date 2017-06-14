Backup and Sync придет на смену Google Drive и Google Photos

Компания Google анонсировала приложение Backup and Sync, которое позволяет архивировать и синхронизировать содержимое компьютера.

Новое приложение придет на смену настольным версиям Google Drive и Google Photos. При этом оно будет обладать аналогичными функциями.

Приложение Backup and Sync выйдет 28 июня для Windows и Mac. По умолчанию оно предложит 15 ГБ бесплатного дискового пространства. Дополнительное место будет доступно за абонентскую плату.





Google Drive является одним из самых популярных облачных сервисов. Он поддерживает совместную работу с документами и позволяет редактировать их с помощью собственных офисных программ интернет-гиганта.