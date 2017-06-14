Представлены смартфоны Samsung Galaxy J7 Pro и J7 Max

Компания Samsung представила смартфоны Galaxy J7 Pro и J7 Max. Оба аппарата оснащены двумя 13-мегапиксельными камерами (тыльной и фронтальной), сканером отпечатков пальцев и металлическим корпусом.

Galaxy J7 Max располагает 5,7-дюймовым покатым IPS-дисплеем с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой флэш-памяти. Отличительной чертой устройства является светодиодное кольцо вокруг камеры для оповещений. Питается гаджет от аккумуляторной батареи емкостью 3300 мАч.





Galaxy J7 Pro получил 5,5-дюймовый покатый Super AMOLED экран с разрешением 1920 х 1080 пикселей, восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной расширяемой флэш-памяти и аккумулятор емкостью 3600 мАч.





Galaxy J7 Max поступит в продажу 20 июня по цене $280, тогда как продажи Galaxy J7 Pro стартуют в середине июля с отметки в $325.