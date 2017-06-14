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Beyond Good and Evil 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One

15.06.2017 12:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Приключенческий боевик Beyond Good and Evil 2 выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Об этом свидетельствует информация, указанная на сайте игры при регистрации, сообщает InGame.

Ранее же ходили слухи о том, что Beyond Good and Evil 2 может стать временным эксклюзивом для приставки Nintendo Switch. Похоже, что Ubisoft и Nintendo не смогли договориться.

Beyond Good and Evil 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One

События Beyond Good and Evil 2 разворачиваются до рождения Джейд, героини первой части. Корпорации создают гибридов людей и животных, которые угрожают всем живым существам. Главным героям предстоит вступить в неравную схватку за жизнь и свободу человечества, а также ощутить всю мерзость корпоративных интриг.

Даты выхода игры пока не имеет. Официально платформы также пока не подтверждены.

 
 
Ссылка на источник 24
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Приключенческий боевик Beyond Good and Evil 2 выйдет на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Об этом свидетельствует информация,...

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