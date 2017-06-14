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Google продала 1 миллион смартфонов Pixel
15.06.2017 12:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Представленные в прошлом году флагманские смартфоны Google Pixel и Pixel XL продались суммарным тиражом в 1 миллиона единиц. Об этом свидетельствует статистика скачиваний эксклюзивного приложения Pixel Launcher в магазине Google Play.
Сейчас количество его установок находится в интервале 1 000 000 – 5 000 000, тогда как совсем недавно находилось в диапазоне 500 000 – 1 000 000. Таким образом, интернете-гигант смог продать всего 1 миллион смартфонов за 8 месяцев.
Напомним, что смартфоны Google Pixel и Pixel XL оснащены одной из лучших мобильных камер на рынке. Однако стоимость аппаратов находится на уровне Galaxy S7 и iPhone 7, что делает их не слишком привлекательными. В августе или осенью выйдет Google Pixel 2, который будет мощнее и получит «безграничный» экран.
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Представленные в прошлом году флагманские смартфоны Google Pixel и Pixel XL продались суммарным тиражом в 1...
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