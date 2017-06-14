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Страны Европы отменили роуминг, но для белорусов связь в них подорожала

15.06.2017 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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15 июня — первый день без роуминга в Евросоюзе. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора», снижение платежей заняло два года. А что насчет белорусов, которые ездят в Европу? Почти для всех белорусских абонентов связь за последние годы стала дороже.

Страны Европы отменили роуминг, но для белорусов связь в них подорожала
Фото: Reuters

Решение об отмене роуминга Еврокомиссия приняла еще два года назад. Эти два года мобильные операторы постепенно снижали размер дополнительной платы для абонентов за границей, пока она не достигла нуля.

Эта инициатива никак не коснулась белорусских мобильных операторов — они не обязаны снижать цены на роуминг в странах Европы. Кроме того, европейские операторы могли за это время повысить платежи для белорусов в роуминге.

42.TUT.BY посмотрел, как последние два года менялись цены на звонки в роуминге для трех стран Европы, популярных у туристов — в Испании, Греции и Польше. Все цены мы перевели в деноминированные рубли, а в каждой стране выбирали самое выгодное предложение операторов.

Испания

У МТС и velcom дороже стали звонки, SMS и трафик. Для абонентов life:) повысилась цена входящих и исходящих звонков, трафик подешевел, а стоимость SMS осталась без изменений.

МТС (Vodafone)

 

18 февраля 2015

7 июня 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,565

0,76

0,825

Минута вызова в Беларусь

1,836

2,48

2,703

SMS

0,298

0,4

0,436

Мегабайт трафика

4,08

5,48

5,968

velcom (Orange)

 

19 июля 2015

2 мая 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,62

0,816

0,96

Минута вызова в Беларусь

1,938

2,399

2,91

SMS

0,322

0,424

0,48

Мегабайт трафика

3,4

4,4

5,30

life :) (Yoigo)

 

3 апреля 2015

19 марта 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,756

0,84

0,84

Минута вызова в Беларусь

0,888

1,32

1,32

SMS

0,12

0,12

0,12

Мегабайт трафика

2,376

1,44

1,44
Страны Европы отменили роуминг, но для белорусов связь в них подорожала
Фото: TUT.BY

Греция

У МТС и velcom подорожали все виды связи в греческом роуминге. У life:) за год цены не изменились (в 2015 году абонентам оператора был доступен только SMS-роуминг).

МТС (Vodafone-Panafon)

 

28 июня 2014

7 июня 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,438

0,76

0,825

Минута вызова в Беларусь

1,5312

1,93

2,1035

SMS

0,2268

0,31

0,3375

Мегабайт трафика

4,08

5,48

5,968

velcom (Cosmote)

 

18 июня 2015

7 августа 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,62

0,84

0,96

Минута вызова в Беларусь

0,822

1,12

1,32

SMS

0,14

0,19

0,23

Мегабайт трафика

3,4

4,5

5,3

life :) (Cosmote)

 

19 марта 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,78

0,78

Минута вызова в Беларусь

1,08

1,08

SMS

0,18

0,18

Мегабайт трафика

2,64

2,64
Страны Европы отменили роуминг, но для белорусов связь в них подорожала
Фото: TUT.BY

Польша

В стране-соседке роуминг стоит относительно недорого, однако за два года его стоимость у МТС и velcom постепенно росла. У life:) цены менялись в разных направлениях: одни услуги подешевели, другие — подорожали.

МТС (Polkomtel)

 

4 мая 2015

28 июня 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,565

0,71

0,7735

Минута вызова в Беларусь

1,033

1,08

1,177

SMS

0,38

0,4

0,436

Мегабайт трафика

5,262

5,48

5,968

velcom (Polkomtel)

 

4 июля 2015

26 июня 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,31

0,84

0,96

Минута вызова в Беларусь

0,822

1,12

1,32

SMS

0,322

0,44

0,48

Мегабайт трафика

3,4

4,5

5,3

life :) (Orange)

 

3 апреля 2014

1 марта 2015

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,75

0,78

0,66

Минута вызова в Беларусь

0,75

1,08

0,99

SMS

0,15

0,18

0,18

Мегабайт трафика

2,628

2,64

1,5

Россия

Кстати, Евразийская экономическая комиссия тоже начала работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. Как менялись цены на роуминг в России? И падали, и росли.

МТС (МТС)

 

1 октября 2015

2 августа 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,556

0,46

0,5

Минута вызова в Беларусь

1,632

1,36

1,482

SMS

0,166

0,17

0,185

Мегабайт трафика

4,411

3,53

3,844

velcom (VimpelCom)

 

25 мая 2015

1 июня 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,48

0,64

0,70

Минута вызова в Беларусь

1,308

1,66

1,81

SMS

0,14

0,19

0,21

Мегабайт трафика

3,4

2,89

3,15

life :) (MegaFon)

 

19 марта 2015

19 июля 2015

8 июля 2016

15 июня 2017

Минута входящего вызова

0,78

0,75

0,78

0,66

Минута вызова в Беларусь

1,08

0,75

1,08

0,99

SMS

0,18

0,15

0,18

0,18

Мегабайт трафика

1,44

0,222

0,3

0,5

Почему так получилось? По нашим данным, роуминговые соглашения между операторами заключаются в иностранной валюте. Одной из причин роста цен на услуги роуминга могло стать изменение курса белорусского рубля. Мы обратились к операторам с просьбой подробнее рассказать о формировании роуминговых тарифов, но пока не получили ответ.

 
 
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15 июня — первый день без роуминга в Евросоюзе. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора», снижение...

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