Страны Европы отменили роуминг, но для белорусов связь в них подорожала

15 июня — первый день без роуминга в Евросоюзе. Теперь для граждан ЕС связь в других странах будет стоить столько же, сколько и у «домашнего оператора», снижение платежей заняло два года. А что насчет белорусов, которые ездят в Европу? Почти для всех белорусских абонентов связь за последние годы стала дороже.
Решение об отмене роуминга Еврокомиссия приняла еще два года назад. Эти два года мобильные операторы постепенно снижали размер дополнительной платы для абонентов за границей, пока она не достигла нуля.
Эта инициатива никак не коснулась белорусских мобильных операторов — они не обязаны снижать цены на роуминг в странах Европы. Кроме того, европейские операторы могли за это время повысить платежи для белорусов в роуминге.
42.TUT.BY посмотрел, как последние два года менялись цены на звонки в роуминге для трех стран Европы, популярных у туристов — в Испании, Греции и Польше. Все цены мы перевели в деноминированные рубли, а в каждой стране выбирали самое выгодное предложение операторов.
Испания
У МТС и velcom дороже стали звонки, SMS и трафик. Для абонентов life:) повысилась цена входящих и исходящих звонков, трафик подешевел, а стоимость SMS осталась без изменений.
МТС (Vodafone)
18 февраля 2015
7 июня 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,565
0,76
0,825
Минута вызова в Беларусь
1,836
2,48
2,703
SMS
0,298
0,4
0,436
Мегабайт трафика
4,08
5,48
5,968
velcom (Orange)
19 июля 2015
2 мая 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,62
0,816
0,96
Минута вызова в Беларусь
1,938
2,399
2,91
SMS
0,322
0,424
0,48
Мегабайт трафика
3,4
4,4
5,30
life :) (Yoigo)
3 апреля 2015
19 марта 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,756
0,84
0,84
Минута вызова в Беларусь
0,888
1,32
1,32
SMS
0,12
0,12
0,12
Мегабайт трафика
2,376
1,44
1,44
Греция
У МТС и velcom подорожали все виды связи в греческом роуминге. У life:) за год цены не изменились (в 2015 году абонентам оператора был доступен только SMS-роуминг).
МТС (Vodafone-Panafon)
28 июня 2014
7 июня 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,438
0,76
0,825
Минута вызова в Беларусь
1,5312
1,93
2,1035
SMS
0,2268
0,31
0,3375
Мегабайт трафика
4,08
5,48
5,968
velcom (Cosmote)
18 июня 2015
7 августа 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,62
0,84
0,96
Минута вызова в Беларусь
0,822
1,12
1,32
SMS
0,14
0,19
0,23
Мегабайт трафика
3,4
4,5
5,3
life :) (Cosmote)
19 марта 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,78
0,78
Минута вызова в Беларусь
1,08
1,08
SMS
0,18
0,18
Мегабайт трафика
2,64
2,64
Польша
В стране-соседке роуминг стоит относительно недорого, однако за два года его стоимость у МТС и velcom постепенно росла. У life:) цены менялись в разных направлениях: одни услуги подешевели, другие — подорожали.
МТС (Polkomtel)
4 мая 2015
28 июня 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,565
0,71
0,7735
Минута вызова в Беларусь
1,033
1,08
1,177
SMS
0,38
0,4
0,436
Мегабайт трафика
5,262
5,48
5,968
velcom (Polkomtel)
4 июля 2015
26 июня 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,31
0,84
0,96
Минута вызова в Беларусь
0,822
1,12
1,32
SMS
0,322
0,44
0,48
Мегабайт трафика
3,4
4,5
5,3
life :) (Orange)
3 апреля 2014
1 марта 2015
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,75
0,78
0,66
Минута вызова в Беларусь
0,75
1,08
0,99
SMS
0,15
0,18
0,18
Мегабайт трафика
2,628
2,64
1,5
Россия
Кстати, Евразийская экономическая комиссия тоже начала работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном. Как менялись цены на роуминг в России? И падали, и росли.
МТС (МТС)
1 октября 2015
2 августа 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,556
0,46
0,5
Минута вызова в Беларусь
1,632
1,36
1,482
SMS
0,166
0,17
0,185
Мегабайт трафика
4,411
3,53
3,844
velcom (VimpelCom)
25 мая 2015
1 июня 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,48
0,64
0,70
Минута вызова в Беларусь
1,308
1,66
1,81
SMS
0,14
0,19
0,21
Мегабайт трафика
3,4
2,89
3,15
life :) (MegaFon)
19 марта 2015
19 июля 2015
8 июля 2016
15 июня 2017
Минута входящего вызова
0,78
0,75
0,78
0,66
Минута вызова в Беларусь
1,08
0,75
1,08
0,99
SMS
0,18
0,15
0,18
0,18
Мегабайт трафика
1,44
0,222
0,3
0,5
Почему так получилось? По нашим данным, роуминговые соглашения между операторами заключаются в иностранной валюте. Одной из причин роста цен на услуги роуминга могло стать изменение курса белорусского рубля. Мы обратились к операторам с просьбой подробнее рассказать о формировании роуминговых тарифов, но пока не получили ответ.
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