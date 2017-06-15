Чем опасен бесплатный Wi-Fi и как сохранить свои личные данные в Сети

На вокзалах, в поездах, отелях, ресторанах, кафе и в других общественных местах белорусы могут подключиться к бесплатному Wi-Fi. И часто пользуются такой возможностью — действительно, почему бы не сэкономить сотовый трафик. Однако публичный доступ в Сеть может быть опасен.



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И это не пустые слова. 2,5 года назад мы провели эксперимент с Wi-Fi в кафе и испугались того, как легко оставить полное досье на себя незнакомому, но заинтересованному человеку, показать ему свои сообщения в соцсетях и пароли. Поэтому держите несколько простых, но полезных советов, которые помогут вам защитить свои личные данные.

Всегда помните о риске

Любая беспроводная сеть небезопасна. Однако в отличие от домашнего интернета в общественном месте вы находитесь в одной сети с десятком (а то и сотней) незнакомцев. Поэтому если вам нужна 100%-я гарантия защиты своих данных, просто не пользуйтесь общественным Wi-Fi.

Если вы всё же подключились к бесплатному Wi-Fi, например, в аэропорту, старайтесь свести свою интернет-сессию к минимуму и сразу отключайтесь от сети, получив всю нужную информацию.



Фото: pixabay.com

Нестрашно, если вы почитаете новости или посмотрите онлайн футбольного матча. Хуже, если станете проверять почту или совершать действия с банковским счетом, ведь ваши личные данные могут быть украдены.

Еще один полезный совет — обязательно своевременно обновляйте свои гаджеты и пользуйтесь в Сети не только базовой защитой операционной системы, но и специализированными программами — фаерволлами и антивирусами.

Почитайте то, что вы никогда не читаете

Вы ведь никогда не кликаете на «Правила оказания услуг», когда регистрируетесь в бесплатной Wi-Fi-сети, а просто ставите галочку в поле «согласен»?

Зачастую в «правилах» и «условиях» действительно содержатся ненужные и неважные большинству пользователей сведения. Но вы точно согласны на то, что интернет-провайдер или ресторан будет присылать вам рекламные сообщения или просматривать вместе с вами электронную почту?

Вот, например, какие условия вы принимаете, заходя в бесплатную Wi-Fi-сеть одного из минских ресторанов «МакДональдс»:







Так что не удивляйтесь потом приходящим рекламным SMS-сообщениям. Вы же дали на них свое согласие.

Выбирайте защищенное HTTPS -соединение

Если адрес сайта, на который вы заходите, начинается с https (HyperText Transfer Protocol Secure) и рядом с ним есть иконка закрытого замка, значит он использует защищенное зашифрованное соединение. Соответственно, злоумышленнику за соседним столиком будет сложнее перехватить важную личную информацию, которую вы передаете ресурсу.





К счастью, абсолютное большинство крупных интернет-ресурсов, в том числе Google, Facebook и TUT.BY, сейчас используют HTTPS.

Не забудьте про VPN

Пожалуй, самый простой, доступный и эффективный способ защитить свой смартфон или компьютер в публичной Wi-Fi-сети — это использование VPN-соединения.

В сети есть огромное количество VPN-клиентов и сервисов, но важно, чтобы это был проверенный и надежный источник, который также не захочет похитить ваши данные. Наверное, один из самых простых вариантов — это использование браузера Opera на компьютере (сейчас там есть встроенный VPN) либо программы OperaVPN (или ей подобной) на смартфоне/планшете.

Добавим, что, как и в случае с HTTPS, VPN не гарантирует 100%-й защиты, однако значительно снижает возможные риски. И еще раз повторим — общественные Wi-Fi-сети небезопасны. Если есть возможность, старайтесь не использовать их, особенно если речь идет о передаче важной личной информации.