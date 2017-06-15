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Центр кибербезопасности Британии назвал создателей вируса WannaCry
16.06.2017 10:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) считает, что за атакой вируса WannaCry стояли северокорейские хакеры из группировки Lazarus. Об этом сообщает
Представители NCSC провели собственное масштабное расследование и пришли к выводу, что вирус запустили северокорейские хакеры из группировки Lazarus. Также специалисты не нашли существенных доказательств, которые могли указать на других возможных преступников.
Ранее о связи Lazarus и WannaCry
Группировка киберпреступников Lazarus базируется в Северной Корее, ее считают подчиненной правительству КНДР. Хакеров из Lazarus обвинили в краже 81 миллиона долларов из центробанка Бангладеш в феврале 2016 года. Также их считают ответственными за атаку на кинокомпанию Sony Pictures Entertainment в 2014 году.
Напомним, троян WannaCry атаковал тысячи компьютеров по всему миру в мае 2017 года. Максимум атак пришелся на Россию, Украину, Китай и Индию. В общей сложности заражения
Вирус WannaCry блокировал компьютер и требовал выкуп в криптовалюте — биткоинах. Действие вируса было
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Британский национальный центр кибербезопасности (NCSC) считает, что за атакой вируса WannaCry стояли северокорейские хакеры из группировки Lazarus. Об этом сообщает BBC...
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