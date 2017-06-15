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Самый дорогой в мире суперэсминец Zumwalt показали изнутри
16.06.2017 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Военный портал AiirSource Military на своем канале YouTube
На видео показаны камбуз, рубка управления, медицинский отсек, каюты экипажа, тренажерный зал и другие помещения.
Zumwalt — самый большой (водоизмещение около 15 тыс. тонн) и самый незаметный эсминец в мире. Несмотря на длину почти в 200 м, он в 50 раз менее заметен, чем обычные корабли. Невидимость достигается благодаря специальной форме корпуса, материалам, применяемым при постройке корабля, и нанесению радиопоглощающего покрытия.
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Военный портал AiirSource Military на своем канале YouTube опубликовал ролик, показывающий жизнь на борту американского суперэсминца Zumwalt стоимостью 4,4 миллиарда долларов.
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