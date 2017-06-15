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Российский банк впервые протестировал доставку наличных дроном

16.06.2017 13:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сбербанк протестировал доставку наличных денежных средств от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона, сообщил заместитель правления Сбербанка Лев Хасис.

Российский банк впервые протестировал доставку наличных дроном
Дрон Сбербанка. Фото с Facebook-страницы Льва Хасиса

«Сегодня впервые наш спецдрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км… Будем продолжать испытания», — сообщил Хасис.

Впервые информация о тестировании Сбербанком брендированных дронов для доставки наличных денежных средств появилась 31 марта, пишет TJournal. Тогда телеканал «Звезда» обратил внимание на ролик, в котором представители Сбербанка тестировали систему защиты денежных контейнеров, прикрепленных к дронам:

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Появление видео представители Сбербанка объяснили испытанием системы доставки наличных средств для индивидуальных пользователей из Москвы и Подмосковья, которые якобы могли оформить заказ через мобильное приложение. Эти заявления в Сети посчитали первоапрельской шуткой.

26 мая глава Сбербанка Герман Греф подтвердил, что его компания будет использовать дроны для доставки денег. По словам Грефа, наличные будут защищены с помощью специальных контейнеров, в которые встроят разбрызгиватели краски — те самые, испытания которых были показаны в видео выше.

 
 
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Сбербанк протестировал доставку наличных денежных средств от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона, сообщил заместитель правления...

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