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Российский банк впервые протестировал доставку наличных дроном
16.06.2017 13:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Сбербанк протестировал доставку наличных денежных средств от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона,
«Сегодня впервые наш спецдрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км… Будем продолжать испытания», — сообщил Хасис.
Впервые информация о тестировании Сбербанком брендированных дронов для доставки наличных денежных средств появилась 31 марта,
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Появление видео представители Сбербанка объяснили испытанием системы доставки наличных средств для индивидуальных пользователей из Москвы и Подмосковья, которые якобы могли оформить заказ через мобильное приложение. Эти заявления в Сети посчитали первоапрельской шуткой.
26 мая глава Сбербанка Герман Греф подтвердил, что его компания будет использовать дроны для доставки денег. По словам Грефа, наличные будут защищены с помощью специальных контейнеров, в которые встроят разбрызгиватели краски — те самые, испытания которых были показаны в видео выше.
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Сбербанк протестировал доставку наличных денежных средств от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона, сообщил заместитель правления...
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