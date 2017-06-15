Российский банк впервые протестировал доставку наличных дроном

Сбербанк протестировал доставку наличных денежных средств от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона, сообщил заместитель правления Сбербанка Лев Хасис.



Дрон Сбербанка. Фото с Facebook-страницы Льва Хасиса

«Сегодня впервые наш спецдрон, в рамках пилотного проекта, осуществил успешную реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Пока на дистанцию около 10 км… Будем продолжать испытания», — сообщил Хасис.

Впервые информация о тестировании Сбербанком брендированных дронов для доставки наличных денежных средств появилась 31 марта, пишет TJournal. Тогда телеканал «Звезда» обратил внимание на ролик, в котором представители Сбербанка тестировали систему защиты денежных контейнеров, прикрепленных к дронам:

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Появление видео представители Сбербанка объяснили испытанием системы доставки наличных средств для индивидуальных пользователей из Москвы и Подмосковья, которые якобы могли оформить заказ через мобильное приложение. Эти заявления в Сети посчитали первоапрельской шуткой.

26 мая глава Сбербанка Герман Греф подтвердил, что его компания будет использовать дроны для доставки денег. По словам Грефа, наличные будут защищены с помощью специальных контейнеров, в которые встроят разбрызгиватели краски — те самые, испытания которых были показаны в видео выше.