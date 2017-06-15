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Итальянский профессор "срастил" спинной мозг у девяти мышей

16.06.2017 13:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Итальянский нейрохирург Сержио Канаверо утверждает, что смог восстановить спинной мозг мышей после разрыва. Эти операции он называет шагами в направлении первой в мире пересадки головного мозга. Научная работа об этом опубликована в журнале CNS Neuroscience & Therapeutics, кратко об экспериментах рассказывает издание Newsweek.

Итальянский профессор "срастил" спинной мозг у девяти мышей
Изображение: CNS Neuroscience & Therapeutics / Business Insider

Хирург провел для нескольких мышей вертебротомию — полное пересечение спинного мозга. Затем раны обработали физиологическим раствором, чтобы остановить кровотечение, в течение 72 часов после операции всем грызунам давали антибиотики.

Девяти мышам спинной мозг затем «восстановили» по особой технике. Хирург использовал сверхтонкий нанонож из углерода и полиэтиленгликоль для «склеивания» нервных волокон. Еще шесть мышей получили только физиологический раствор.

Авторы публикации утверждают, что грызуны, получившие полиэтиленгликоль, восстановили моторную функцию и смогли ходить через 28 дней. Однако все грызуны прожили всего месяц, кроме одного, умершего ранее.

«Критики утверждали, что разделенный спинной мозг невозможно восстановить, и, следовательно, пересадка головы у человека невозможна, — сказал Канаверо изданию Newsweek. — Снимки показывают восстановленный спинной мозг».

Профессор Джерри Сильвер из Университета «Кейс Вестерн Резерв» выступил с критикой публикации. По его мнению, команда исследователей не привела достаточно доказательств того, что спинной мозг мышей действительно был полностью перерезан. Кроме того, ученые не привели гистологию (исследование микроскопической структуры тканей) спинного мозга тех мышей, которые восстановили моторную функцию.

Канаверо ответил Сильверу, списав его неодобрение на то, что тот не знаком с использованной техникой. Также он заявил, что экспертам, которые не смогли восстановить поврежденный спинной мозг, пора «прекратить критиковать тех, кто делает лучше».

Напомним, Сержио Канаверо поставил своей целью провести первую в мире пересадку головы для человека. В 2015 году 30-летний россиянин Валерий Спиридонов согласился участвовать в эксперименте доктора Канаверо и лечь под нож хирурга.

Ранее Канаверо уже публиковал научные работы об успешных опытах на мышах и собаках. Эксперты впоследствии раскритиковали статьи из-за сомнений в достоверности полученных результатов.

 
 
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Итальянский нейрохирург Сержио Канаверо утверждает, что смог восстановить спинной мозг мышей после разрыва. Эти операции он называет шагами в направлении первой...

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