Двухэкранный YotaPhone 3 представлен официально

Компания BaoliYota Technology представила в Китае новое поколение уникальных двухэкранных смартфонов YotaPhone 3, продукт поступит в производство в начале осени этого года, сообщает ТАСС.

Как и смартфоны двух предыдущих поколений, YotaPhone 3 будет оснащен двумя независимыми дисплеями, один из которых сконструирован по технологии электронных чернил. Сроки начала поставок на рынок компания не раскрыла.





Представители компании сообщили, что смартфон выпустят в двух версиях — с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 350 и 450 долларов соответственно. В локализованной китайской версии телефона будут предустановлены популярные в стране приложения: поисковик Baidu и мессенджер WeChat, которые будут активны на обоих экранах.

Точные характеристики пока не озвучены, но по предыдущим "утечкам", смартфон должен получить Super AMOLED экран с диагональю 5/5,7 дюймов с FullHD разрешением, размер диагонали второго e-ink дисплея - 4,7/5,5 дюйма, у него будет четырехъядерный чип Snadpragon 820, 3/4 ГБ оперативки, 5 и 13 Мп камеры и аккумулятор на 3500 мАч.

BaoliYota Technology является совместным предприятием China Baoli (China Baoli Technologies — акционер Yota Devices) и компании Coolpad, которая занимается производством и дистрибуцией смартфонов в Китае.

34,9% в Yota Devices принадлежит фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Другими акционерами Yota Devices является китайская China Baoli Technologies Holdings Limited (30%), госкорпорация «Ростех» (25,1%) и MTH Limited (10%), за которой стоит менеджмент разработчика.