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В России на полигоне гниют раритетные танки
16.06.2017 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российский военный эксперт Алексей Хлопотов
Состояние машин удручающее – они ржавеют и гниют без должного ухода. Хотя такие экспонаты составили бы честь любому музею бронетехники. Например, танк Т-80 с экспериментальной 30-мм дистанционно управляемой зенитной установкой.
Автоматическая пушка 2А42 устанавливалась на специальной турели в кормовой части башни. Боекомплект 30-мм орудия составлял 450 снарядов, а углы возвышения от -5 градусов до +65 градусов по вертикали. Пушку можно было применять как против воздушных целей, так и против пехоты, засевшей на верхних этажах зданий.
Танк не пошел в серию из-за изменения концепции ПВО, на которую повлияло развитие управляемых ракет.
Приходит в негодность и покрывается мхом 152-мм самоходная баллистическая установка на шасси легкой весовой категории «Планер».
Стрельбовые испытания этой установки убедительно доказали, что мощные 152-мм орудия могут устанавливаться на легких шасси. Установку испытали и забыли.
Также на полигоне ЦНИИТОЧМАШ хранится уникальная боевая машина, созданная на базе опытного легкого танка Объект 934 «Судья», с вооружением, больше подходящим для БМПТ. Некогда секретная разработка также ржавеет и всё больше приходит в негодность.
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