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В России на полигоне гниют раритетные танки

16.06.2017 13:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российский военный эксперт Алексей Хлопотов опубликовал в своем блоге фотографии уникальных танков, которые заброшены на полигоне «Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения».

В России на полигоне гниют раритетные танки
Фото: otvaga2004

Состояние машин удручающее – они ржавеют и гниют без должного ухода.  Хотя такие экспонаты составили бы честь любому музею бронетехники. Например, танк Т-80 с экспериментальной 30-мм дистанционно управляемой зенитной установкой.

В России на полигоне гниют раритетные танки
Хорошо видна турель для 30-мм пушки. Фото: otvaga2004
В России на полигоне гниют раритетные танки
Внтури все ржавеет и приходит в негодность, хотя в 2008 году танк был в состоянии нового.  Фото: otvaga2004

Автоматическая пушка 2А42 устанавливалась на специальной турели в кормовой части башни.  Боекомплект 30-мм орудия составлял 450 снарядов, а углы возвышения от -5 градусов до +65 градусов по вертикали. Пушку можно было применять как против воздушных целей, так и против пехоты, засевшей на верхних этажах зданий.

Танк не пошел в серию из-за изменения концепции ПВО, на которую повлияло развитие управляемых ракет.

В России на полигоне гниют раритетные танки
Опытная 152-мм самоходная пушка. Фото: gurkhan.blogspot.com.by

Приходит в негодность и покрывается мхом 152-мм самоходная баллистическая установка на шасси легкой весовой категории «Планер».

В России на полигоне гниют раритетные танки
Так выглядит она сейчас.Фото: otvaga2004

Стрельбовые испытания этой установки убедительно доказали, что мощные 152-мм орудия могут устанавливаться на легких шасси. Установку испытали и забыли.

В России на полигоне гниют раритетные танки
Фото: gurkhan.blogspot.com
В России на полигоне гниют раритетные танки
Фото: otvaga2004

Также на полигоне ЦНИИТОЧМАШ хранится уникальная боевая машина, созданная на базе опытного легкого танка Объект 934 «Судья», с вооружением, больше подходящим для БМПТ. Некогда секретная разработка также ржавеет и всё больше приходит в негодность. 

 
 
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