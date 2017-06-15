Twitter поменял дизайн

Сервис микроблогов Twitter сменил дизайн. Новая версия заработает на всех платформах в ближайшие дни. Также преобразятся официальные приложения и клиенты.

Количество вкладок сокращено с четырех до пяти. Новая боковая шторка обеспечивает доступ к профилю, учетным записям, настройкам и параметрам конфиденциальности. На Android такой вид доступен с прошлого года, сейчас же он станет стандартным и для пользователей iOS.





Ссылки на статьи и веб-сайты на устройствах Apple теперь открываются во встроенном средстве просмотра Safari, заголовки стали заметнее, а аватары округлыми. Также сервис начал подсчитывать «лайки», ответы и ретвиты в режиме реального времени.

Twitter работает с 2006 года. За последний год пользовательская база сервиса практически не изменилась. При этом он продолжает генерировать огромные убытки.