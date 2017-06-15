iPhone 8 показали в Китае

iPhone 8 получит 5,8-дюймовый OLED-экран с 2.5D-стеклом и поддержкой распознавания силы нажатия 3D Touch. Сканер отпечатков пальцев будет расположен непосредственно под дисплеем. Об этом свидетельствует опубликованный в китайской соцсети Weibo слайд с презентации на мобильной конференции, проходящей сейчас в Шенчжене.

Подлинность изображения не подтверждена. Не исключено, что оно носит иллюстрационный характер. Однако известно, что массовое производство iPhone 8 уже стартовало. Сборкой устройства занимаются китайские подрядчики.





Также iPhone 8 приписывают двойную камеру с вертикально расположенными объективами и поддержку беспроводной зарядки.

Официальный анонс смартфона состоится в сентябре. Стоить он будет минимум $840.