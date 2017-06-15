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Видеокарта NVIDIA для добычи криптовалюты показалась на фото

16.06.2017 10:47 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA готовит к выпуску две новые видеокарты, которые предназначены для добычи криптовалюты. Речь идет о специальных версиях ускорителей GeForce GTX 1060 и GTX 1080 без видеовыходов и с упрощенной системой охлаждения.

Источники знакомые с планами компании утверждают, что новинки будут на 10-30% эффективнее по сравнению с игровыми версиями адаптеров. На снимке ниже запечатлена версия на основе GTX 1060.

Видеокарта NVIDIA для добычи криптовалюты показалась на фото

Гарантийный срок обслуживания новинок будет сокращен с двенадцати до трех месяцев, что позволит сделать их дешевле.

Официальный анонс первых видеокарт NVIDIA для майнинга ожидается в ближайшее время.

Недавно стоимость криптовалюты биткоин превысила $2700 за единицу. Однако аналитики считают, то в основном она интересна только китайским бизнесменам, которые с ее помощью выводят капитал за рубеж.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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