Шпионские методы и уникальные чертежи: как белорусы ищут редкие танки

Так случилось, что именно белорусам, создавшим игру World of Tanks, выпало пробудить мировой интерес к грозным машинам. Сделать танк в игре — это просто только на первый взгляд. На самом деле для этого недостаточно мастерства и фантазии 3D-художника — нужны чертежи, фотографии, замеры толщины брони и многие другие вещи, найти которые очень непросто.



Советский опытный средний танк «Объект 430». Фото: Андрей Гашков

Сегодня поиском редких и уникальных танков, а также сбором материалов для игры занята специальная команда, включающая десяток профессионалов.





Руководитель исторической службы компании Андрей Гашков рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться при поиске танков, что за уникальные чертежи удалось найти в Национальной библиотеке, и о танках-близнецах, которые так часто путают музеи.

Танк, который не приземлился

Разработкой танков в войну занимались не только специализированные конструкторские бюро. Удивительно, но найти проекты боевых машин удалось даже в авиационном КБ Яковлева. Проекты танков, которые разрабатывали авиаинженеры, датируются 1943 годом, когда в войне уже наметился перелом.



Фото: Андрей Гашков

Что заставило авиаконструкторов заниматься проектированием танков, пока остается загадкой. Андрей Гашков рассказал, что танки даже хотели научить летать, но с приземлением, точнее, приводнением не сложилось.

Среди документов Российского государственного военного архива нашлось упоминание об испытаниях «летающего» танка Т-38, который пытались сбросить с бомбардировщика в озеро. Эксперимент закончился неудачно — машина получила столь тяжелые повреждения, что военные отказались от этой затеи.

Что касается Беларуси, то именно на территории нашей страны впервые немцы применили самоходку Dicker Max, вооруженную мощной 105-мм пушкой. С этой САУ связан занимательный эпизод охоты на советский бронепоезд, последнему, кстати, удалось все-таки сбежать от «Толстого Макса» (так в переводе звучит название самоходки).



Уже трофейный Dicker Max. Фото: tanks-encyclopedia.com

— Когда мы впервые увидели Dicker Max на снимках среди трофейной бронетехники советских войск, то решили, что перед нами очередной фейк, — поделился Андрей Гашков.

Но самый уникальный материал удалось отыскать в белорусской Национальной библиотеке.

— В архивах мы обнаружили уникальный материал по авиационным пушкам, которые могли быть установлены на танки. Эти документы нам не встречались больше нигде в мире. В них — информация об экспериментальных разработках советских авиационных пушек Нудельмана. Как эти документы попали в Национальную библиотеку — непонятно.

Шведские танки нашли случайно

— Все танки, которые были построены в металле и пошли в серию, уже есть в игре, — рассказывает Андрей Гашков, — сейчас развернута охота за редкими проектами, которые существовали только на бумаге или в виде деревянных макетов.

Всего в игре 10 уровней техники, на вершине списка самые мощные боевые машины, находка любого такого танка позволяет полноценно сформировать новую ветку. Но найти такую машину для стран, где танкостроение не получило должного развития, — большая удача.



Экспериментальный шведский танк Lago. Фото: Андрей Гашков

«Бумажная» техника доставляет много проблем игроделам: размеры и масса известны только приблизительно, сами проекты в большинстве случаев представляют наброски, без конкретных деталей, многое приходится просчитывать и додумывать самостоятельно.

Впрочем, порой во время поиска «бумажных» танков находятся настоящие машины, как это было со шведским танком Kranvagn (переводится как автокран, название было дано из-за соображений секретности).

— Вообще все получилось случайно: в архивах мы наткнулись на упоминание редкой машины LK II — танка, созданного в кайзеровской Германии в 1918 году накануне поражения в Первой мировой. Десять этих танков в разобранном состоянии были тайно поставлены в Швецию под видом сельхозтехники, стали «копать» дальше и нашли свой клад — тяжелый танк Kranvagn. От него сохранился только корпус, который пылился, всеми забытый, в запасниках музея Arsenalen. Эта находка позволила сформировать новую ветку, которую разработчики ввели в игру к Новому году".

Танки, которых не было

Очень часто команде Гашкова попадаются фейки, которые порой трудно отличить от настоящих, часть из них хранилась в военных архивах под видом подлинников.

— Особенно много подделок мы находили, когда работали над веткой японской техники. У японцев сохранилось не так много архивов — большая часть их погибла под бомбежками, часть вывезли американцы после войны, и эти документы пропали. Случалось и такое, что под видом исторического документа нам демонстрировался обычный набросок, сделанный энтузиастом.



Т-34 с 88-мм зенитной пушкой от «Тигра». Изображение: gcdn.co

Японцы, воевавшие на море, строили преимущественно легкие танки, которые могли стать абсолютным оружием на небольшом острове, где у противника были только винтовки и гранаты.

— Тяжелых танков у японцев никогда не было, не считая, возможно, одного — немецкого «Тигра», который, по некоторым данным, был в разобранном виде тайно доставлен подлодкой через океан, но его дальнейшие следы затерялись. Правда, более реалистична версия, что подлодка доставляла только документацию на «Тигр». Местные же инженеры проектировали настоящие сухопутные линкоры — огромные танки весом больше 100 тонн и вооруженные 150-мм корабельными пушками.

Самыми достоверными среди подделок оказались документы по установке на танк Т-34−85 немецкой 88-мм пушки от тяжелого танка «Тигр».

— Мы нашли чертеж, причем не новодел, а старый, времен Второй мировой, где была изображена такая тридцатьчетверка. Мы долго спорили насчет подлинности рисунка, даже начали просчитывать развесовку и откат орудия. Получилось, что немецкая пушка в башню советского танка становится, но место для нормальной работы экипажа не остается.

Шпионские рубашки в клеточку и тайны музея в Сомюре

Не всегда белорусских поисковиков встречают радушно. Случается, что приходится идти на различные ухищрения, чтобы увидеть, обмерить и сфотографировать нужный танк.



Замер танков в Сомюре. Фото: Андрей Гашков

— До сих пор не знаю, по какой причине у нас не сложились отношения с французскими музеями, где хранится много уникальной техники. Директор Бронетанкового музея Сомюра — крупнейшей во Франции экспозиции техники — вообще запретил нам приближаться к танкам и даже проводить замеры боевых машин, поэтому пришлось пойти на хитрость. Мы купили рубашку в ровную клеточку и проводили на фоне танка фотосессию в стиле "я и мой друг на фоне во-оот такого большого танка" (для пущей наглядности разводит руками в стороны. — Прим. TUT.BY). Потом считали клеточки на фото, чтобы точно определить размеры боевой машины.



Замер танков в Сомюре. Фото: Андрей Гашков

Если к оригинальным танкам, выставленным в Сомюре, претензий не было, то некоторые реконструированные машины выглядели весьма неправдоподобно. Например, советская тридцатьчетверка лишилась смотровых приборов механика-водителя, а к башне приделали деревянную пушку.



Якобы Jagdpanzer 38 «Hetzer» в Сомюре. Фото: wikipedia.org

На стенде обороны Сталинграда присутствовал танк КВ-1, который был позаимствован у русской освободительной армии. Но такие мелочи французов, похоже, не волнуют.

Также в Сомюре стоит противотанковая самоходка, которую очень часто выдают за немецкий «Хетцер», только французы для большей идентичности отпилили дульный тормоз. Подробнее об этой машине — ниже.

В Швейцарии приняли за шпионов

Забавная история приключилась с командой в швейцарском Туне, где расположен музей редкой бронетехники, которую больше нигде в мире увидеть нельзя.

— Так сложилось, что, планируя обмеры танков, мы надеваем одежду, которую не боимся испачкать и в которой удобно лазить по боевой машине, чаще всего — это камуфляж. И мы не могли предполагать, что танковый музей в Туне расположен на территории военной части. Поэтому, когда утром возле КПП нарисовались пять русскоговорящих мужчин в камуфляже, пускать внутрь нас категорически отказались. Ситуация усложнилась тем, что местный язык — немецкий, которого мы не знаем. Пришлось объясняться жестами: мы им пытались сказать, что хотим посмотреть танки, а они — выяснить, кто мы и откуда. Ситуацию спас один из местных солдат, который говорил по-английски.



Фото: Андрей Гашков

В Туне команда Андрея Гашкова нашла даже больше, чем ожидала — десятки уникальных машин, многие в мире существуют в единичных экземплярах.



Тот самый G13. Фото: Андрей Гашков

— Увиденное позволило нам начать работу над швейцарской веткой танков, еще мы обнаружили интересную машину в первозданном варианте — противотанковую самоходку G13, которую в Сомюре, да и по всему миру в музеях выдают за немецкий «Хетцер». В Туне до нашего появления, кстати, ее тоже считали «Хетцером».

1000-тонный немецкий сверхтанк — не миф!

Найти все танки, которые были построены или запланированы, невозможно. Многие чертежи утрачены, а от некоторых машин остались только нечеткие фотографии.

— Когда искали средние французские танки, мы обнаружили упоминание о Somua SM. Боевая машина выделялась шахматной подвеской, как у немецкой «Пантеры», и качающейся башней от легкого АМХ 13 90. Мы долго думали, что это гибрид, но оказалось — оригинальная конструкция, которая проиграла в конкурсе. От танка осталось всего два снимка — сзади, и сзади под углом 45 градусов. Воссоздать облик такого танка было очень сложно.



Сверхтяжелый танк «Мышонок» весом 188 тонн. Фото: topwar.ru

Некоторые проекты были заведомо неосуществимы, как немецкий 1000-тонный танк "Ратте" (крыса). По словам Гашкова, этот танк гитлеровцы планировали оснастить башней от линкора «Шарнхорст», предварительно убрав из нее среднее орудие.

— Но даже Гитлер с его гигантоманией не поверил в будущее этого танка, отдав предпочтение более легкому «Мышонку», весившему 188 тонн. Таких танков было собрано несколько, но вопреки расхожему мнению, ни один из них в боях не участвовал. Их подорвали сами немцы, однако советским специалистам удалось восстановить одного «Мышонка». Испытания показали, что немецкий 188-тонный супертанк ничем не превосходит, и даже во многом уступает 49-тонному ИС-3. И самый тяжелый танк в истории отправился в музей на Кубинку.