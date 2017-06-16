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И это еще не все! Сегодня компания "Колесоплюс" (официальный импортер шин Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Hankook в Беларуси), объявляет еще одну сногсшибательную новость, которая недвусмысленно намекает "ПОРА! МЕНЯТЬ ЗИМУ НА ЛЕТО" и ловить момент!

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Итак, подведем краткие итоги! А они впечатляют:

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Узнайте перед покупкой важные аспекты у наших менеджеров, на которые следует обратить внимание.

Летняя резина предназначена для эксплуатации при устойчивом повышении температуры окружающей среды от +8°С и выше. Нажмите сюда , чтобы перейти в каталог летних шин.

Дело в том, что летние шины обладают значительно большей жесткостью, по сравнению с зимней резиной. Особый состав резины, использующейся при их производстве, придает покрышке жесткость, не позволяя ей "расплываться" на горячем дорожном полотне. Отличаются летние покрышки от зимних и особым рисунком протектора: для этих шин характерны глубокие продольные канавки и углубления, выполненные под определенным углом, а также отсутствие ламелий (специфической нарезки протектора, отвечающей за "прилипание" зимней шины к заснеженным и обледеневшим поверхностям).

Благодаря наличию продольных и поперечных канавок на протекторе, летние шины обеспечивают автомобилю курсовую устойчивость на высоких скоростях и надежное сцепление с мокрой поверхностью дороги (через канавки происходит мгновенный отвод воды из пятна контакта шины с дорогой, что позволяет избежать эффекта аквапланирования при въезде на скорости в лужу).

Почему на лето следует покупать именно летние шины?

Летние шины обладают значительно большей жесткостью, чем зимняя резина. При их производстве используются химические соединения, которые придают твердость летней резине. Это позволяет улучшать ходовые качества резины при эксплуатации на высоких скоростях и в жаркую погоду.

Грамотный подбор летних шин позволит добиться высоких показателей комфортности езды, управления автомобилем, снижая при этом затраты на топливо и ремонт подвески.

Летняя резина отличается от зимней рисунком и глубиной протектора.

Если вы цените Вашу безопасность и Ваших пассажиров, предпочитаете комфортную езду, уверенное поведение автомобиля на высоких скоростях и надежное торможение — вопрос менять или не менять резину на лето для Вас очевиден!

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ОДО "КОЛЕСОПЛЮС"

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