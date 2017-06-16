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Хватит "заряжать" танки - пора "зарядить" свое авто! Распродажа шин Michelin

17.06.2017 09:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Еще две недели будут действовать грандиозные скидки на все легковые шины Мишлен в сети шинных центров "КОЛЕСОПЛЮС" (подробности акции можно узнать здесь).

Хватит "заряжать" танки - пора "зарядить" свое авто! Распродажа шин Michelin

А до конца лета не менее грандиозное и масштабное снижение цен на шины BFGoodrich, Tigar, Kormoran. Все подробности этой акции смотрите тут.

Хватит "заряжать" танки - пора "зарядить" свое авто! Распродажа шин Michelin

И это еще не все! Сегодня компания "Колесоплюс" (официальный импортер шин Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Hankook в Беларуси), объявляет еще одну сногсшибательную новость, которая недвусмысленно намекает "ПОРА! МЕНЯТЬ ЗИМУ НА ЛЕТО" и ловить момент!

РАССРОЧКА ПО КАРТАМ ХАЛВА ПРОДЛЕНА ДО 3 МЕСЯЦЕВ!

Хватит "заряжать" танки - пора "зарядить" свое авто! Распродажа шин Michelin

Итак, подведем краткие итоги! А они впечатляют:

10% скидка на все летние легковые шины Michelin + скидка 100% на шиномонтаж при покупке комплекта до 01 июля 2017 г.

Распродажа BFGoodrich, Tigar, Kormoran по оптовым ценам.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПО ХАЛВЕ НА 3 МЕСЯЦА!

Узнайте перед покупкой важные аспекты у наших менеджеров, на которые следует обратить внимание.

Летняя резина предназначена для эксплуатации при устойчивом повышении температуры окружающей среды от +8°С и выше. Нажмите сюда, чтобы перейти в каталог летних шин.

Дело в том, что летние шины обладают значительно большей жесткостью, по сравнению с зимней резиной. Особый состав резины, использующейся при их производстве, придает покрышке жесткость, не позволяя ей "расплываться" на горячем дорожном полотне. Отличаются летние покрышки от зимних и особым рисунком протектора: для этих шин характерны глубокие продольные канавки и углубления, выполненные под определенным углом, а также отсутствие ламелий (специфической нарезки протектора, отвечающей за "прилипание" зимней шины к заснеженным и обледеневшим поверхностям).

Благодаря наличию продольных и поперечных канавок на протекторе, летние шины обеспечивают автомобилю курсовую устойчивость на высоких скоростях и надежное сцепление с мокрой поверхностью дороги (через канавки происходит мгновенный отвод воды из пятна контакта шины с дорогой, что позволяет избежать эффекта аквапланирования при въезде на скорости в лужу).

Почему на лето следует покупать именно летние шины?

Летние шины обладают значительно большей жесткостью, чем зимняя резина. При их производстве используются химические соединения, которые придают твердость летней резине. Это позволяет улучшать ходовые качества резины при эксплуатации на высоких скоростях и в жаркую погоду.

Грамотный подбор летних шин позволит добиться высоких показателей комфортности езды, управления автомобилем, снижая при этом затраты на топливо и ремонт подвески.

Летняя резина отличается от зимней рисунком и глубиной протектора.

Если вы цените Вашу безопасность и Ваших пассажиров, предпочитаете комфортную езду, уверенное поведение автомобиля на высоких скоростях и надежное торможение — вопрос менять или не менять резину на лето для Вас очевиден!

Желаете узнать подробности?

Хватит "заряжать" танки - пора "зарядить" свое авто! Распродажа шин Michelin

ЗВОНИТЕ: МТС 8(033) 610−50−00, VEL 8(029) 310−50−00.
ПИШИТЕ: info@kolesoplus.by

ПРИЕЗЖАЙТЕ: Адреса шинных центров и карта проезда .

ОДО "КОЛЕСОПЛЮС"

УНП 101346274

 
Теги: Новости
 
 
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