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Тест: что вы помните из школьной программы по математике?

17.06.2017 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Централизованное тестирование в разгаре: завтра абитуриенты будут сдавать вступительные испытания по математике. 42.TUT.BY собрал десять простых вопросов из школьного курса алгебры и геометрии. Проверьте себя: помните ли вы дискриминанты? Решите задачу на проценты?

Тест: что вы помните из школьной программы по математике?
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
 
 
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Централизованное тестирование в разгаре: завтра абитуриенты будут сдавать вступительные испытания по математике. 42.TUT.BY собрал десять простых вопросов...

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