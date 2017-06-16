|
Тест: что вы помните из школьной программы по математике?
17.06.2017 12:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Централизованное тестирование в разгаре: завтра абитуриенты будут сдавать вступительные испытания по математике. 42.TUT.BY собрал десять простых вопросов из школьного курса алгебры и геометрии. Проверьте себя: помните ли вы дискриминанты? Решите задачу на проценты?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Централизованное тестирование в разгаре: завтра абитуриенты будут сдавать вступительные испытания по математике. 42.TUT.BY собрал десять простых вопросов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии