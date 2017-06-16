Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

17 июня в 14:00 в Минске на первом этаже торгового центра Dana Mall состоялось открытие фирменного магазина Xiaomi. Мы узнали ассортимент товаров и цены на них, а также поинтересовались у представителей компании, стоит ли белорусам опасаться возможной борьбы с посылками со смартфонами из китайских интернет-магазинов.

Забавно, но уже в августе прямо напротив магазина Xiaomi откроется фирменный монобрендовый магазин Samsung .





О борьбе с посылками на AliExpress и о статусе в Беларуси

Розничный магазин Xiaomi открыла белорусская «дочка» российской компании «Смарт Оранж» (входит в группу RDC Group). В России «Смарт Оранж» примечательна своей активной борьбой с «серыми» поставками смартфонов Xiaomi, в том числе через AliExpress.

Компания называет торговую точку «Authorized Mi Store, первым в Беларуси официальным магазином Xiaomi» и утверждает, что RDC Group является официальным представителем бренда Xiaomi в СНГ.

Представитель российской компании «Смарт Оранж» Артем Федин рассказал, что в Беларуси «БЕЛ Смарт Оранж» компания пока не получила подобного статуса в Беларуси, однако рассчитывает сделать это в ближайшем будущем.



Артем Федин

Однако это не значит, что знаменитая история про «разворот» на российской таможне посылок со смартфонами Xiaomi из китайских интернет-магазинов повторится в Беларуси.

По словам Федина, история с борьбой с посылками раздута. «Смарт Оранж» ставила своей целью предотвращение поставок серых, контрафактных смартфонов недобросовестными компаниями, но не борьбу с физлицами и AliExpress. «Прошел месяц, и выяснилось, что все посылки у всех проходят. Мое мнение — это, вероятно, был какой-то «вброс», — сообщил Артем.

Возможную борьбу с контрафактом Xiaomi в Беларуси после получения эксклюзивных прав на бренд, представитель «Смарт Оранж» не стал комментировать. «Какие решения по этому вопросу будут приняты первыми лицами компании, мне пока неизвестно».





Федин рассказал, что компания будет стараться обеспечить максимально быстрые поставки самого широкого ассортимента товаров Xiaomi в Беларусь прямо из Китая. И в этом ее отличие от других подобных магазинов в Беларуси, которые просто продают закупаемую у поставщиков продукцию (речь о xiStore, который ранее называл себя первым официальным магазином Xiaomi в Беларуси).

Пока что «Смарт Оранж» будет обеспечивать гаджетами Xiaomi свой собственный розничный магазин (в ближайшем будущем и интернет-магазин), однако в планах компании стать дистрибьютером продукции Xiaomi и в другие розничные сети.

Об ассортименте и ценах

В Mi Store представлен довольно широкий ассортимент гаджетов Xiaomi — от смартфонов и аксессуаров к ним до чемоданов, скутеров и телевизоров. Многие гаджеты можно купить прямо сейчас — например, 9 моделей смартфонов (в нескольких вариантах памяти), аксессуары к ним, фирменных Power Bank на 5000 и 10000 мач (скоро появится и 20-тысячник), фитнес-браслеты, портативные колонки, весы и чемоданы.





























Ряд устройств предлагается на заказ — к примеру, ноутбуки и телевизоры. А кое-что выставлено на полках без ценника (например, фирменный скутер). По сути, весь магазин — это большая демо-зона устройств китайского производителя.





















К сожалению, рассчитывать на низкие цены в Authorized Mi Store пока не стоит. К примеру, смартфон Xiaomi Redmi 4X с 16 ГБ памяти стоит в магазине 249 рублей, на рынке устройство продается немного дешевле .

Xiaomi Mi Mix с 256 ГБ памяти ( читайте наш обзор ) стоит в магазине 1589 рублей, другие продавцы предлагают его купить от 1230 рублей . Redmi Note 4 с 64 ГБ памяти стоит здесь 489 рублей, в Беларуси его можно приобрести за 340 рублей . Фитнес-браслет Mi Band 2 оценен в 69 рублей ( можно купить за 58 ).

















Артем Федин рассказал, что компания будет следить за ситуацией на рынке и, в случае необходимости, корректировать свою ценовую политику.

Что касается гарантии, то беспокоиться покупателям незачем. По словам Федина, уже до конца месяца в Беларуси откроется авторизованный сервисный центр Xiaomi, но и до этого компания будет в полной мере выполнять все гарантийные обязательства перед покупателями.