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Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

17.06.2017 14:09 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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17 июня в 14:00 в Минске на первом этаже торгового центра Dana Mall состоялось открытие фирменного магазина Xiaomi. Мы узнали ассортимент товаров и цены на них, а также поинтересовались у представителей компании, стоит ли белорусам опасаться возможной борьбы с посылками со смартфонами из китайских интернет-магазинов.

Забавно, но уже в августе прямо напротив магазина Xiaomi откроется фирменный монобрендовый магазин Samsung.

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

О борьбе с посылками на AliExpress и о статусе в Беларуси

Розничный магазин Xiaomi открыла белорусская «дочка» российской компании «Смарт Оранж» (входит в группу RDC Group). В России «Смарт Оранж» примечательна своей активной борьбой с «серыми» поставками смартфонов Xiaomi, в том числе через AliExpress.

Компания называет торговую точку «Authorized Mi Store, первым в Беларуси официальным магазином Xiaomi» и утверждает, что RDC Group является официальным представителем бренда Xiaomi в СНГ.

Представитель российской компании «Смарт Оранж» Артем Федин рассказал, что в Беларуси «БЕЛ Смарт Оранж» компания пока не получила подобного статуса в Беларуси, однако рассчитывает сделать это в ближайшем будущем.

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi
Артем Федин

Однако это не значит, что знаменитая история про «разворот» на российской таможне посылок со смартфонами Xiaomi из китайских интернет-магазинов повторится в Беларуси.

По словам Федина, история с борьбой с посылками раздута. «Смарт Оранж» ставила своей целью предотвращение поставок серых, контрафактных смартфонов недобросовестными компаниями, но не борьбу с физлицами и AliExpress. «Прошел месяц, и выяснилось, что все посылки у всех проходят. Мое мнение — это, вероятно, был какой-то «вброс», — сообщил Артем.

Возможную борьбу с контрафактом Xiaomi в Беларуси после получения эксклюзивных прав на бренд, представитель «Смарт Оранж» не стал комментировать. «Какие решения по этому вопросу будут приняты первыми лицами компании, мне пока неизвестно».

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Федин рассказал, что компания будет стараться обеспечить максимально быстрые поставки самого широкого ассортимента товаров Xiaomi в Беларусь прямо из Китая. И в этом ее отличие от других подобных магазинов в Беларуси, которые просто продают закупаемую у поставщиков продукцию (речь о xiStore, который ранее называл себя первым официальным магазином Xiaomi в Беларуси).

Пока что «Смарт Оранж» будет обеспечивать гаджетами Xiaomi свой собственный розничный магазин (в ближайшем будущем и интернет-магазин), однако в планах компании стать дистрибьютером продукции Xiaomi и в другие розничные сети.

Об ассортименте и ценах

В Mi Store представлен довольно широкий ассортимент гаджетов Xiaomi — от смартфонов и аксессуаров к ним до чемоданов, скутеров и телевизоров. Многие гаджеты можно купить прямо сейчас — например, 9 моделей смартфонов (в нескольких вариантах памяти), аксессуары к ним, фирменных Power Bank на 5000 и 10000 мач (скоро появится и 20-тысячник), фитнес-браслеты, портативные колонки, весы и чемоданы.

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Ряд устройств предлагается на заказ — к примеру, ноутбуки и телевизоры. А кое-что выставлено на полках без ценника (например, фирменный скутер). По сути, весь магазин — это большая демо-зона устройств китайского производителя.

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

К сожалению, рассчитывать на низкие цены в Authorized Mi Store пока не стоит. К примеру, смартфон Xiaomi Redmi 4X с 16 ГБ памяти стоит в магазине 249 рублей, на рынке устройство продается немного дешевле.

Xiaomi Mi Mix с 256 ГБ памяти (читайте наш обзор) стоит в магазине 1589 рублей, другие продавцы предлагают его купить от 1230 рублей. Redmi Note 4 с 64 ГБ памяти стоит здесь 489 рублей, в Беларуси его можно приобрести за 340 рублей. Фитнес-браслет Mi Band 2 оценен в 69 рублей (можно купить за 58).

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Цены выше рыночных: в Минске открылся фирменный магазин Xiaomi

Артем Федин рассказал, что компания будет следить за ситуацией на рынке и, в случае необходимости, корректировать свою ценовую политику.

Что касается гарантии, то беспокоиться покупателям незачем. По словам Федина, уже до конца месяца в Беларуси откроется авторизованный сервисный центр Xiaomi, но и до этого компания будет в полной мере выполнять все гарантийные обязательства перед покупателями.

 
Теги: Минск
 
 
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17 июня в 14:00 в Минске на первом этаже торгового центра Dana Mall состоялось открытие фирменного магазина Xiaomi. Мы узнали ассортимент товаров и цены на них, а также...

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