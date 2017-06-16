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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии. Есть пострадавшие и пропавшие без вести
17.06.2017 13:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
При столкновении американского эсминца с торговым судном Филиппин пострадали два человека, среди них командир корабля. ВМС США разыскивает семерых пропавших моряков
В результате столкновения эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским судном пострадали два человека, в том числе командир корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские Военно-морские силы.
Столкновение произошло ранее вечером в 103 км от японского города Йокосука. Эсминец получил серьезные повреждения, часть корабля была затоплена. В результате командир «Фитцджеральда» Брайс Бенсон был госпитализирован в больницу города. По данным командования США, его состояние оценивается как стабильное.
Представители японской береговой охраны в беседе с Associated Press рассказали, что в результате инцидента пропали семь моряков. ВМС США продолжает их поиски.
Пока командование выясняет, что стало причиной столкновения. Размер ущерба также устанавливается.
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На видеокадрах, которые
Корабль «Фитцджеральд» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». В 1995 году он вошел в состав Тихоокеанского флота. В 2004 году эсминец прибыл в Йокосуку и присоединился к Седьмому флоту ВМС США. Сейчас он числится в военно-морской базе Сан-Диего.
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При столкновении американского эсминца с торговым судном Филиппин пострадали два человека, среди них командир корабля. ВМС США разыскивает семерых пропавших...
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