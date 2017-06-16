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Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии. Есть пострадавшие и пропавшие без вести

17.06.2017 13:59 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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При столкновении американского эсминца с торговым судном Филиппин пострадали два человека, среди них командир корабля. ВМС США разыскивает семерых пропавших моряков

Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном близ Японии. Есть пострадавшие и пропавшие без вести
Поврежденный эсминец «Фитцджеральд». Фото: Reuters

В результате столкновения эсминца «Фитцджеральд» ВМС США с филиппинским судном пострадали два человека, в том числе командир корабля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американские Военно-морские силы.

Столкновение произошло ранее вечером в 103 км от японского города Йокосука. Эсминец получил серьезные повреждения, часть корабля была затоплена. В результате командир «Фитцджеральда» Брайс Бенсон был госпитализирован в больницу города. По данным командования США, его состояние оценивается как стабильное.

Представители японской береговой охраны в беседе с Associated Press рассказали, что в результате инцидента пропали семь моряков. ВМС США продолжает их поиски.

​Пока командование выясняет, что стало причиной столкновения. Размер ущерба также устанавливается.

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На видеокадрах, которые показал CNN, видно, что борт эсминца сильно смят и разрушен. В спасательной операции принимали участие силы Береговой охраны Японии.

Корабль «Фитцджеральд» является эскадренным миноносцем типа «Арли Берк». В 1995 году он вошел в состав Тихоокеанского флота. В 2004 году эсминец прибыл в Йокосуку и присоединился к С​едьмому флоту ВМС США. Сейчас он числится в военно-морской базе Сан-Диего.

 
 
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При столкновении американского эсминца с торговым судном Филиппин пострадали два человека, среди них командир корабля. ВМС США разыскивает семерых пропавших...

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