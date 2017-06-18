Американской армии 14 июня исполнилось 242 года. Новостной портал Business Insider опубликовал семь интересных фактов о Вооруженных силах США, которые мало кто знает.

Американская армия старше США

Американцы считают днем рождения своей государственности 4 июля 1776 года. Удивительно, но армия была создана гораздо раньше — 14 июня 1775 года по решению Континентального Конгресса как объединенная армия представителей всех североамериканских штатов во главе с генералом Джорджем Вашингтоном для борьбы с армией Великобритании.



Фото: wikimedia.org

До этого отдельные отряды народного ополчения не располагали необходимой инфраструктурой для войны с Великобританией, да и для ведения эффективных боевых действий их надо было объединить.

Армия была бы десятым по величине городом в США

В американской армии служит около миллиона солдат. Почти половина из этого числа находится на службе полный рабочий день, остальные служат в Нацгвардии или Армии резерва (United States Army Reserve).



Фото: npr.org

Если представить город, заполненный солдатами, то он будет больше, чем Сан-Хосе в Калифорнии, Остин в Техасе, Джэксонвилл во Флориде и Сан-Франциско.

Армия — второй самый большой работодатель в США

Лидирует в рейтинге работодателей американская компания Wal-Mart, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли с 2,2 миллиона человек, которым она платит зарплату.

Армия США начисляет жалование 990 тысячам солдат на действительной службе и в резерве. Это по-прежнему много, хотя в 2015-м ее численность составляла 1 042 000 солдат и офицеров. Замыкает тройку Yum! Brands с 523 000 сотрудников.

Самый распространенный ранг военнослужащего — «специалист»

Среди военных США ходит шутка о «Е-4 мафии», поскольку, чтобы что-то сделать в армии, нужен специалист, а лучше три. Специалиста также называют «королем рядовых». Самым распространенным был четвертый класс — его легче всего получить. А вот пятый — это уже сержантская должность. И на нее экзамен очень строгий, к тому же не всегда есть вакантные места.



Фото: military.com

Что интересно, специалисты, хотя и получали столько же, сколько и сержанты соответствующих рангов (Е-4 — Е-7), считались ниже по званию любого сержанта, но выше рядовых. К настоящему времени от всей этой линейки осталось только звание — специалист (Е-4). Например, в 2015 году в армии США было 264 890 специалистов.

Армия США в год прожигает 3,8 млрд литров топлива

Военная машина США потребляет огромное количество топлива в год — около миллиарда галлонов (примерно 3,8 млрд литров). Вообще армия всегда этим отличалась, например, в 2011 году в пересчете на каждого военнослужащего тратилось по 22 галлона топлива. Для сравнения: в период Второй мировой войны эта цифра составляла один галлон.



Фото: army.mil

Уже в 2008 году армия приобрела порядка 880 миллионов галлонов топлива, об этом говорится в попавшем в свободный доступ отчете.

Большая часть американских президентов служила в армии

Из 45 президентов США больше половины служили в армии или военизированных формированиях и имеют опыт военной службы. Такую традицию начал еще Джордж Вашингтон, который сделал себе имя именно благодаря победе в войне за независимость.



Теодор Рузвельт в военной форме. Фото: wikimedia.org

Все из них, за исключением Джеймса Бьюкенена, были офицерами. Один из президентов — Теодор Рузвельт — удостоился награждения Медалью почета (англ. Medal of Honor; высшая военная награда США), пусть и посмертно. А Джордж Буш во время Второй мировой пилотировал торпедоносец-бомбардировщик «Эвенджер» из эскадрильи VT-51. В одном из боев он был подбит, но довел горящий самолет до цели и сбросил бомбы. За это он получил Крест летных заслуг.

Территория, которой владеет армия США, больше штатов Гавайи и Массачусетс вместе взятых

У американской армии огромное количество различной инфраструктуры, ее солдаты служат на 158 базах, расположенных по всему миру. Военные владеют 15 миллионами акров (порядка 60 702,8 кв. км) земли по всей территории США. Это гораздо больше, чем территория штатов Мэриленд, Гавайи, Массачусетс или Вермонт.