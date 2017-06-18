Персональный помощник Samsung Bixby заработал в США. Правда, пока он доступен в качестве бета-версии. В рамках тестирования южнокорейский производитель намерен решить проблему с пониманием английского языка, из-за которой дебют помощника был отложен на несколько месяцев.

На данный момент Samsung Bixby совместим только с флагманскими смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8+. Также он будет работать на грядущем Galaxy Note 8. Про другие аппараты ничего неизвестно.





Помощник Bixby позволяет управлять смартфоном с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.

Также ожидается, что до конца текущего года Bixby научится понимать по-немецки, тогда как поддержка других языков будет добавлена не раньше 2018 года.