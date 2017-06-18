|
У берегов Австралии выловили глубинных "монстров"
19.06.2017 13:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Первая в истории глубоководная экспедиция у берегов Австралии завершилась — ученые открыли множество новых видов живых организмов. Об этом рассказывает
Глубины исследовала международная команда ученых из более 40 человек на судне Investigator. 15 мая корабль отправился из Тасмании и за месяц добрался до пункта назначения в Брисбене.
Корабль изучал так называемую «восточную бездну» — край австралийской литосферной плиты, где океан резко достигает 4-километровой глубины.
«Бездна является самой большой и самой глубокой средой обитания на планете, охватывающей половину Мирового океана и одну треть территории Австралии. Однако она остается самой неизведанной средой на Земле», —
Более трети беспозвоночных и рыб, обнаруженных во время экспедиции, оказались совершенно неизвестны современной науке. Среди них — «рыба-капля», кораллиморфария и «морская свинья».
Кстати, именно в этой экспедиции на глубине 4000 метров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая в истории глубоководная экспедиция у берегов Австралии завершилась — ученые открыли множество новых видов живых организмов. Об этом рассказывает New...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии