Первая в истории глубоководная экспедиция у берегов Австралии завершилась — ученые открыли множество новых видов живых организмов. Об этом рассказывает New Scientist .



Колючий краб, обнаруженный на глубине в 4 километра. Изображение: / newscientist.com

Глубины исследовала международная команда ученых из более 40 человек на судне Investigator. 15 мая корабль отправился из Тасмании и за месяц добрался до пункта назначения в Брисбене.

Корабль изучал так называемую «восточную бездну» — край австралийской литосферной плиты, где океан резко достигает 4-километровой глубины.

«Бездна является самой большой и самой глубокой средой обитания на планете, охватывающей половину Мирового океана и одну треть территории Австралии. Однако она остается самой неизведанной средой на Земле», — рассказывал перед стартом доктор Тим О’Хара, который курировал экспедицию.

Более трети беспозвоночных и рыб, обнаруженных во время экспедиции, оказались совершенно неизвестны современной науке. Среди них — «рыба-капля», кораллиморфария и «морская свинья».



«Рыба-капля». Изображение: CSIRO / Museums Victoria



Кораллиморфария — полип без жесткого наружного скелета. Изображение: CSIRO / Museums Victoria



Необычный скотопланес, известный также как «морская свинья». Изображение: Asher Flatt / newscientist.com



«Рыба-гроб», найденная на глубине в тысячу метров. Изображение: Asher Flatt / Courtesy of Museums Victoria / CSIRO



Глубоководная «рыба-ящерица» Bathysaurus ferox. Изображение: Asher Flatt / Courtesy of Museums Victoria / CSIRO



Кальмар Абралиопсис. Изображение: Asher Flatt / Courtesy of Museums Victoria / CSIRO



«Морской паук». Фото: Robert Zugaro / CSIRO / Museums Victoria



Червь Osedax, или «зомби-червь». Его участники экспедиции находили в черепах китов. Фото: Maggie Georgieva / CSIRO / Museums Victoria



Червь Sipuncula, или «червь-арахис». В случае угрозы он втягивает свою длинную голову внутрь и начинает напоминать орех. Фото: Robert Zugaro / CSIRO / Museums Victoria

Кстати, именно в этой экспедиции на глубине 4000 метров выловили рыбу «без лица», которая 150 лет считалась исчезнувшей. У крупной рыбы есть ноздри и нос, но нет рыла и не видно глаз. Исследователи полагают, что они расположены под кожей.