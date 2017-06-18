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Смартфон YotaPhone 3 с двумя экранами стоит $350

19.06.2017 10:33 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания BaoliYota Technology представила в Китае смартфон YotaPhone третьего поколения. Однако производитель ограничился лишь краткими подробностями об устройстве. В частности, было подтверждено, что у него будет два экрана: основной с AMOLED-матрицей и расположенный на тыльной стороне дополнительный экран на «электронных чернилах».

Сам смартфон показан не был. Однако производитель пообещал провести полноценную презентацию, которая состоится в конце лета.

Смартфон YotaPhone 3 с двумя экранами стоит 0

YotaPhone 3 поступит в продажу в конце лета или начале осени. Стоимость модели с 64 ГБ памяти составит $350, со 128 ГБ - $450.

За прошедшие два года в мире было продано около 100 тысяч смартфонов YotaPhone. На Российском рынке интерес к двухэкранным гаджетам исчез довольно быстро, в связи с чем они отправились покорять Китай.

 
 
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Компания BaoliYota Technology представила в Китае смартфон YotaPhone третьего поколения. Однако производитель...

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