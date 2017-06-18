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Amazon купила продуктовую сеть за $13,7 миллиарда

19.06.2017 10:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Amazon купила торговую сеть Whole Foods Market, которая занимается продажей органических продуктов питания. Стоимость сделки составила $13,7 миллиарда. При этом вся сумма будет выплачена владельцам сети наличными.

Whole Foods Market сохранит автономность, бренд и собственное руководство. Однако будущие магазины сети могут отрываться под шильдиком компании Amazon, которая, по слухам, планирует открыть около 2 тысяч собственных продуктовых магазинов.

Amazon купила продуктовую сеть за ,7 миллиарда

По состоянию на сентябрь 2015 года компания владела 431 супермаркетом в США, Канаде и Великобритании.

Напомним, что Amazon также является крупнейшим интернет-магазином и оператором серверной инфраструктуры. Помимо этого, компания владеет огромной рекламной сетью.

 
 
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Компания Amazon купила торговую сеть Whole Foods Market, которая занимается продажей органических продуктов...

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