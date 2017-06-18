Amazon купила продуктовую сеть за $13,7 миллиарда

Компания Amazon купила торговую сеть Whole Foods Market, которая занимается продажей органических продуктов питания. Стоимость сделки составила $13,7 миллиарда. При этом вся сумма будет выплачена владельцам сети наличными.

Whole Foods Market сохранит автономность, бренд и собственное руководство. Однако будущие магазины сети могут отрываться под шильдиком компании Amazon, которая, по слухам, планирует открыть около 2 тысяч собственных продуктовых магазинов.





По состоянию на сентябрь 2015 года компания владела 431 супермаркетом в США, Канаде и Великобритании.

Напомним, что Amazon также является крупнейшим интернет-магазином и оператором серверной инфраструктуры. Помимо этого, компания владеет огромной рекламной сетью.