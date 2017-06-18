|
Amazon купила продуктовую сеть за $13,7 миллиарда
19.06.2017 10:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Amazon купила торговую сеть Whole Foods Market, которая занимается продажей органических продуктов питания. Стоимость сделки составила $13,7 миллиарда. При этом вся сумма будет выплачена владельцам сети наличными.
Whole Foods Market сохранит автономность, бренд и собственное руководство. Однако будущие магазины сети могут отрываться под шильдиком компании Amazon, которая, по слухам, планирует открыть около 2 тысяч собственных продуктовых магазинов.
По состоянию на сентябрь 2015 года компания владела 431 супермаркетом в США, Канаде и Великобритании.
Напомним, что Amazon также является крупнейшим интернет-магазином и оператором серверной инфраструктуры. Помимо этого, компания владеет огромной рекламной сетью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Amazon купила торговую сеть Whole Foods Market, которая занимается продажей органических продуктов...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии