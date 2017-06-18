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Еврокомиссия намерена оштрафовать Google более чем на 1 миллиард евро

19.06.2017 10:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Европейская комиссия может оштрафовать компанию Google на сумму более 1 миллиард евро за неконкурентное поведение и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Решение должно быть объявлено в ближайшие недели.

Регулятор утверждает, что интернет-гигант активно продвигал через поиск собственный сервис Google Shopping, предназначенный для поиска продуктов по онлайн магазинам и сравнения цен между различными предложениями.

Еврокомиссия намерена оштрафовать Google более чем на 1 миллиард евро

Штраф за нарушение антимонопольного законодательства может составить до 10% от совокупной выручки компании, которая в прошлом году составила $90 миллиардов.

Таким образом, на компанию может быть наложен штраф размером до 6,3 миллиарда евро. Однако Google вправе подать апелляцию, что затянет рассмотрение дела еще на несколько лет.

 
 
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Европейская комиссия может оштрафовать компанию Google на сумму более 1 миллиард евро за неконкурентное...

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