Еврокомиссия намерена оштрафовать Google более чем на 1 миллиард евро

Европейская комиссия может оштрафовать компанию Google на сумму более 1 миллиард евро за неконкурентное поведение и злоупотребление доминирующим положением на рынке. Решение должно быть объявлено в ближайшие недели.

Регулятор утверждает, что интернет-гигант активно продвигал через поиск собственный сервис Google Shopping, предназначенный для поиска продуктов по онлайн магазинам и сравнения цен между различными предложениями.





Штраф за нарушение антимонопольного законодательства может составить до 10% от совокупной выручки компании, которая в прошлом году составила $90 миллиардов.

Таким образом, на компанию может быть наложен штраф размером до 6,3 миллиарда евро. Однако Google вправе подать апелляцию, что затянет рассмотрение дела еще на несколько лет.