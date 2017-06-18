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Новые ноутбуки Microsoft вообще нельзя починить

19.06.2017 15:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Портал iFixit, регулярно разбирающий и оценивающий ремонтопригодность новых гаджетов, выставил новому Microsoft Surface Laptop 0 баллов из 10. Специалисты пришли к выводу, что в случае поломки ноутбук от Microsoft не удастся отремонтировать ни одним известным способом без повреждений корпуса или других компонентов.

Новые ноутбуки Microsoft вообще нельзя починить

Сперва в iFixit попытались найти хотя бы какие-нибудь винты, чтобы снять заднюю крышку. Но их попросту не оказалось. Снять переплет из искусственной кожи у них так же не получилось, а использование фена привело к тому, что несколько клавиш попросту расплавилось. В итоге переплет всё же пришлось разрезать.

Новые ноутбуки Microsoft вообще нельзя починить

Внутри оказалась схожая картина — все компоненты ноутбука закрыты специальными термощитками, которые после удаления нельзя поставить обратно.

Таким образом, внутрь Surface Laptop нельзя попасть, не нанеся огромных повреждений корпусу и клавиатуре устройства, которая приклеена к аккумулятору. Последний, в свою очередь, приклеен к корпусу, что исключает его замену и автоматически сокращает время возможного использования устройства.

Новые ноутбуки Microsoft вообще нельзя починить

Более того, основные компоненты Surface Laptop — процессор, оперативная память и жёсткий диск оказались припаяны к материнской плате. Поэтому заменить или обновить их также невозможно. Если сломается SSD — придется менять плату целиком (если каким-то чудом получится попасть внутрь корпуса).

Новые ноутбуки Microsoft вообще нельзя починить

«Это не ноутбук. Это заполненное клеем чудовище. В нем нет ничего долговечного или того, что бы можно было заменить. Ноутбук просто нельзя открыть, не уничтожив его (Microsoft, покажи, как это сделать, мы бы хотели оказаться неправы)», — такой вывод делают специалисты.

 
 
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Портал iFixit, регулярно разбирающий и оценивающий ремонтопригодность новых гаджетов, выставил новому Microsoft Surface Laptop 0 баллов из 10. Специалисты пришли к выводу, что...

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