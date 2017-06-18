Новые ноутбуки Microsoft вообще нельзя починить

Портал iFixit, регулярно разбирающий и оценивающий ремонтопригодность новых гаджетов, выставил новому Microsoft Surface Laptop 0 баллов из 10. Специалисты пришли к выводу , что в случае поломки ноутбук от Microsoft не удастся отремонтировать ни одним известным способом без повреждений корпуса или других компонентов.





Сперва в iFixit попытались найти хотя бы какие-нибудь винты, чтобы снять заднюю крышку. Но их попросту не оказалось. Снять переплет из искусственной кожи у них так же не получилось, а использование фена привело к тому, что несколько клавиш попросту расплавилось. В итоге переплет всё же пришлось разрезать.





Внутри оказалась схожая картина — все компоненты ноутбука закрыты специальными термощитками, которые после удаления нельзя поставить обратно.

Таким образом, внутрь Surface Laptop нельзя попасть, не нанеся огромных повреждений корпусу и клавиатуре устройства, которая приклеена к аккумулятору. Последний, в свою очередь, приклеен к корпусу, что исключает его замену и автоматически сокращает время возможного использования устройства.





Более того, основные компоненты Surface Laptop — процессор, оперативная память и жёсткий диск оказались припаяны к материнской плате. Поэтому заменить или обновить их также невозможно. Если сломается SSD — придется менять плату целиком (если каким-то чудом получится попасть внутрь корпуса).





«Это не ноутбук. Это заполненное клеем чудовище. В нем нет ничего долговечного или того, что бы можно было заменить. Ноутбук просто нельзя открыть, не уничтожив его (Microsoft, покажи, как это сделать, мы бы хотели оказаться неправы)», — такой вывод делают специалисты.